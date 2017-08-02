Новости шоу-бизнеса сегодня, 02.08.2017: личная жизнь российских звезд, новости часа, 2 августа 2017

















В российском сегменте шоу-бизнеса происходит масса событий, так или иначе связанных с личной жизнью знаменитостей. Например, на сегодня, 2 августа, уместно выделить следующие новости: бывшая возлюбленная Баскова высказалась о его свадьбе с Лопыревой. Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем. Прохор Шаляпин стал жертвой мошенников.Еще несколько месяцев назад Басков говорил о своей любви к певице Софии Кальчевой, и тут, как наваждение, появилось заявление артиста о свадьбе с Викторией Лопыревой. Кальчева долго не комментировала произошедшее, но теперь решила прервать молчание. "Мы не расстались резко. Для себя мы уже давно все решили, просто все лишь сейчас об этом узнали. Я хотела бы, чтобы возле меня был мужчина, который бы больше времени посвящал мне. Мы с Николаем много разговаривали, и он мне сказал, что хочет жениться и обязательно завести детей, и не одного. Он хотел, чтобы я родила. Я к этому не готова. Мне пока достаточно моего ребенка", - рассказала бывшая возлюбленная певца.Софи уверяет, что понимает Николая и хочет, чтобы у него все сложилось хорошо. "Сейчас я думаю, что Лопырева ему больше подходит. Они давно знакомы и виделись на работе даже чаще, чем мы с Колей. А я все-таки человек более семейный. Получается, что я просто сидела дома и ждала Колю", - поведала темноволосая девушка.Несмотря на то, что 39-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова выглядит цветущей, у нее есть некоторые проблемы со здоровьем. Стало известно, что бессонница одолевает звезду почти каждую ночь. О своих проблемах со здоровьем Ольга рассказала в Instagram. В социальной сети она выкладывает фото не только со студии «Дом-2», но и те фото, на которых она помогает бездомным и попавшим в беду собакам. В блоге Ольга спрашивает совета у своих подписчиков, как они борятся с бессонницей. Ольга пишет, чтобы уснуть она смотрит телевизор и не важно что смотреть. Но иногда даже это ей не помогает. Тогда, по ее словам, начинается разбор мыслей.Конечно же, очень быстро в адрес телезвезды последовали комментарии, в которых люди попытались помочь советом. Прислушалась ли к каким-нибудь из них знаменитость - остается загадка. Дело в том, что свежих сообщений Орлова по этому поводу пока не оставляла в своем блоге.Певец Прохор Шаляпин призывает своих фанатов не идти на поводу у мошенницы, которая выдает себя за его подругу и просит перевести деньги на ее карту, якобы для певца. Девушка утверждает, что она хорошо знает Шаляпина и что ей известно в каком тяжелом материальном положении находится артист. Она заявила, что модераторы официального сайта Прохора скрывают реальную правду о жизни и состоянии исполнителя и просит всех неравнодушных перевести деньги на ее счет, чтобы помочь своему любимчику. Шаляпин был просто в шоке, когда узнал, что женщина занимается мошенничеством не только таким образом, но еще сидит с фейковых страниц и от имени Прохора распространяет ложную информацию. С девушкой он лично не знаком и этому очень рад.Прохор настоятельно рекомендует своим поклонникам не верить подобному бреду и следить за всеми новостями, касающимися его творчества и личной жизни, исключительно на официальном сайте, где часто обновляется вся информация. Прохор возмущен происходящим, но также не смог удержаться и не пошутить на этот счет. В своем профиле в Instagram он пародирует девушку и ее видеообращение, чем очень повеселил своих подписчиков, которые в очередной раз убедились в бесчисленных талантах артиста.

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