Андрей Малахов уходит с Первого канала: последние новости о телеведущем





Известие о том, что популярный российский телеведущий Андрей Малахов может уйти с Первого канала, стало полной неожиданностью. Огромная армия поклонников программы "Пусть говорят" просто не может себе даже этого представить.По одной из версий, известный шоумен и телеведущий Андрей Малахов решил расстаться с «Первым каналом» из-за конфликта. По информации издания «Вечерний курьер», 45-летний журналист разругался с новым продюсером Натальей Никоновой.Согласно данным близких источников, у женщины очень сложный характер, а Малахов мириться с этим не собирался.Стоит отметить, что Никонова на протяжении долгого времени работала на «Первом канале» в составе команды «Пусть говорят», после чего она покинула передачу, а затем вернулась.Напомним, ранее СМИ сообщили, что тележурналист решил перейти на ВГТРК. Однако официальных комментариев от телеведущего на этот счет пока не поступало.Андрей Малахов начал работу на телевидении еще во время учебы на факультете журналистики МГУ - с 1992 года он готовил сюжеты для передачи "Воскресенье с Сергеем Алексеевым". В 1995 году Малахов окончил журфак с красным дипломом, после чего работал штатным редактором международной информации программы "Утро", а также автором и ведущим рубрики "Стиль".После работы в дирекции информационных программ "Первого канала" в 2001 году Малахов становится ведущим ток-шоу "Большая стирка". Программа просуществовала три года, затем ее сменил проект "Пять вечеров". С 2005 года Малахов является бессменным ведущим шоу "Пусть говорят".Согласно информации на официальном сайте ведущего, за годы работы в Останкино Малахов был награжден более чем 550 премиями в области шоу-бизнеса.В рейтинге 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes за 2017 год Малахов занял 30-е место. В рейтинге учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в интернете.

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