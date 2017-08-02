Свадьба Баскова и Лопыревой: будет или нет, последние новости





Поклонники Николая Баскова и Виктории Лопыревой продолжают бурно обсуждать известие о грядущей свадьбе. Особенно в глаза бросается тот факт, что после объявления о скором бракосочетании, молодые люди начали вести себя непонятным образом. В частности, они отдохнули порознь.После того как было объявлено о дате свадьбы модели Виктории Лопыревой и "золотого голоса" России Николая Баскова, пара вновь нигде не появляется вместе. Более того, их пути разошлись: Виктория с подругой отдыхает в Испании, а Басков отправился зарабатывать деньги.Тем временем, накануне Виктории Лопыревой исполнилось 34 года. В честь праздника модель закатила вечеринку на одном из греческих островов. На праздник собрались близкие подруги Вики. Судя по посту одной из подруг именинницы в социальной сети, Виктория даже не догадывалась о прилете гостей."Сюрприз удался, я очень рада. И пусть хлопушки не разрешили перевезти в багаже, мы найдем способ удивить всегда!" - написала в интернете Алина, подруга Виктории Лопыревой.Интересно, что лично поздравить любимую не прилетел жених модели, тенор Николай Басков. Певец разместил двусмысленный пост в Instagram, где запечатлен с воздушным поцелуем. Подпись к снимку гласит: "И пусть этот страстный поцелуй долетит по назначению". Поклонники артиста обратили внимание на то, что Николай сильно исхудал в последнее время.Совпадение это или нет, но после известия о свадьбе Николая и Виктории пара резко перестала выкладывать совместные фото в сети. И на отдых возлюбленная артиста отправилась без него.Напомним, на днях Рамзан Кадыров поставил на уши общественность. Он опубликовал в Instagram видео с помолвки Лопыревой и Баскова. "Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия - 2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу", - огорошил подписчиков политик.

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