В интернете появился первый тизер фильма «Мама!» с Дженнифер Лоуренс











Дебют фильма на больших экранах состоится в рамках 74-го ежегодного Венецианского кинофестиваля, а после этого «Мама!» отправится на смотр фильмов в Торонто.Даррен Аронофски решил воплотить историю молодой супружеской пары, которая переживает не лучшие времена после того, как в их доме появляются незваные гости. Союз главных героев будет проверен на прочность.В 20-секундном тизере, полная версия которого будет обнародована 8 августа, показана главная героиня Дженнифер Лоуренс, медленно бродящей по просторному дому в белой сорочке. На фоне слышны диалоги, странные звуки и крики. В конце видеоролика видны несколько напряженных отрывков из фильма.В актерском составе стоит упомянуть Доналла Глисона, известного по картине «Бойфранд из будущего», Мишель Пфайффер и Эда Харриса. На экранах российских кинотеатров мистический триллер Аронофски впервые появится 15 сентября.

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