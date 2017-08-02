Авторизация
 
  • 06:34 – Кыргызстанцы смогут исправить ПИН в своих паспортах (если в нем есть ошибка) 
  • 06:17 – В Уфе во время ливня рухнуло 10 деревьев 
  • 06:17 – Экс-солиста «Иванушки International» Олега Яковлева кремируют 
  • 06:17 – Подруга экс-солиста «Иванушек» рассказала, как музыкант ушел из жизни 


В интернете появился первый тизер фильма «Мама!» с Дженнифер Лоуренс

Первый видеоролик триллера «Мама!», главные роли в котором исполнили испанский актер Хавьер Бардем, известный по образу Капитана Салазара в серии фильмов «Пираты Карибского моря», и американская актриса Дженнифер Лоуренс. В режиссерском кресле – Даррен Аронофски.



Дебют фильма на больших экранах состоится в рамках 74-го ежегодного Венецианского кинофестиваля, а после этого «Мама!» отправится на смотр фильмов в Торонто.
Даррен Аронофски решил воплотить историю молодой супружеской пары, которая переживает не лучшие времена после того, как в их доме появляются незваные гости. Союз главных героев будет проверен на прочность.
В 20-секундном тизере, полная версия которого будет обнародована 8 августа, показана главная героиня Дженнифер Лоуренс, медленно бродящей по просторному дому в белой сорочке. На фоне слышны диалоги, странные звуки и крики. В конце видеоролика видны несколько напряженных отрывков из фильма.
В актерском составе стоит упомянуть Доналла Глисона, известного по картине «Бойфранд из будущего», Мишель Пфайффер и Эда Харриса. На экранах российских кинотеатров мистический триллер Аронофски впервые появится 15 сентября.





Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261378-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6875
+0.05%
81.1886
+0.78%
1.1477
+0.41%
0.2089
-0.48%