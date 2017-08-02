Новости Сирии сегодня, 02.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 2 августа 2017





Сирийский конфликт продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности, так как до сих пор нет понимания того, когда и в каких вариациях он может закончиться. На текущий момент можно констатировать полное нежелание боевиков складывать оружие и пользоваться теми шансами для собственного спасения, которые им предоставляют власти Сирии.На территории Ливана прошел обмен пленными между ливанским движением «Хезболла» и террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщает начальник главного управления общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим.Три боевика «ан-Нусра» были обменяны на трех бойцов «Хезболлы». Как ожидается, обмен пленным позволит начать процесс вывода боевиков, а также членов их семей из Ливана в Сирию.Генерал отметил, что еще пятеро бойцов движения «Хезболла» будут освобождены, когда первый конвой прибудет в Сирию. Он добавил, что среди выводимых из Ливана боевиков лишь 120 человек будут иметь при себе оружие.В июле Организацией объединенных наций было в сирийскую Ракку была доставлена гуманитарная помощь для 200 тысяч жителей.По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, также гумпомощь была доставлена в Дейр-эз-Зор и Хасаку.«В июле Всемирная продовольственная программа добралась до примерно 200 тысяч человек, затронутых насилием в Ракке, а также в соседних провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака», - поведал Дюжаррик.Он уточнил, что гуманитарные конвои теперь едут по трассе между Алеппо и Эль-Хасакой, которая недавно открылась. В настоящее время представители ООН ведут переговоры с Дамаском насчет новых поставок гумпомощи.«Исламское государство» (запрещена в РФ) в настоящее время испытывает острую нехватку денежных средств, которые необходимы террористической группировке для выплаты зарплаты боевикам. Особенно серьезно эта проблема встала перед главарями ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.Вчера, по сообщениям местных жителей, джихадисты распространили на территории провинции листовки, в которых призывают население оказать финансовую помощь для организации борьбы с сирийской армией. В них указано, что те, кто не желают вносить деньги будут мобилизованы. Не ограничиваясь только добровольными пожертвованиями, финансовая служба ИГ составила список предпринимателей и торговцев, которым необходимо сдать определенную сумму.Кроме того подготовлен перечень местных жителей для аналогичного сбора средств, хотя и в меньших масштабах. Такая ситуация с финансами террористической группировки сложилась после потери большинства нефтяных месторождений Дейр-эз-Зора, инфраструктура которых была уничтожена авиацией. Кроме того ряд высокопоставленных полевых командиров покинули ряды ИГИЛ, прихватив крупные суммы, предназначенные для выплат боевикам. Оказавшись без зарплаты, значительное число членов ИГ покидают бандформирования.Для предотвращения дезертирства в провинции Дейр-эз-Зор террористы на основных трассах обустроили контрольно-пропускные пункты. Их задачей, кроме ловли беглецов, также является конфискация денежных средств у жителей, покидающих данный регион.Обстановка на юго-западе Сирии снова начинает обостряться. Несмотря на договоренности России и США об установлении режима прекращения огня в районе Голанских высот, которые предусматривают перемирие между проамериканскими боевиками из «Свободной сирийской армии» (FSA) и правительственными войсками, «умеренные» повстанцы совершили серию нападений на позиции ВС САР и их союзников.Накануне мятежники объявили о нанесении ракетного удара по формированию «Харакат аль-Нуджаба» (добровольческое подразделение из Ирака), которое дислоцировалось в районе высоты Таль-эль-Карин.В подтверждении своих слов повстанцы разместили в соцсетях соответствующий ролик. В нем показано, как вчера боевики из установки залпового огня БМ-21 «Град» ведут огонь по проправительственным силам. При этом было выпущено, по меньшей мере, 40 ракет.Через несколько часов последовал новый обстрел. Под покровом темноты проамериканские боевики снова открыли огонь по ВС САР.Таким образом, поддерживаемые США исламисты, нарушили прямой запрет Вашингтона на боевые действия с армией Асада. Вместо борьбы с «Исламским государством» они вступили в противостояние с правительственными войсками, игнорируя предупреждение «заокеанских хозяев».На днях одна из проамериканских группировок «Лива Шухада аль-Карьятейн» лишилась покровительства Соединенных Штатов из-за своего отказа сражаться с ИГИЛ. Вместо этого мятежники начали боевые действия с ВС САР, за что Пентагон намерен отобрать переданное им вооружение и военную технику.

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