На 6 дней раньше новости и слухи "Дом-2" сегодня, 02.08.2017: обзор последних событий проекта на сегодня, 2 августа





Последние новости и слухи с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодня, 2 августа, сообщают о следующих событиях: Ирина Михайловна Донцова отвергла обвинения в том, что она больна звездной болезнью. А вот Ольга Рапунцель уверяет, что их с Дмитрием руководство телестройки умоляет вернуться. Игорь Трегубенко отверг слухи о разрыве с Эллой.• Ирина Александровна Агибалова рассказала о своем желании продолжить войну с Татьяной Владимировной Африкантовой с помощью суда. Правда, ей нужно будет дождаться того момента, когда адвокаты последней вернуться из отпуска.• Ольга Рапунцель утверждает, что их с Димой руководство "Дома-2" уговаривает вернуться назад на проект, но они не хотят, по крайней мере пока не хотят. Поддерживать бывших коллег по шоу в конкурсе «Любовь года» она не собирается, потому как это всего лишь шоу, а победитель выбран уже давно.• Игорь Трегубенко отверг слухи о расставании с Эллой. Он подчеркнул, что у них все хорошо, а посвящать окружающих в личную жизнь он не намерен.• Марина Тристановна откровенно поведала о том, что быть бабушкой - невероятное счастье.• Ирина Михайловна Донцова вовсе не больна звездной болезнью - она спокойно прогуливается по улицам Москвы.• Александра Черно возмущена поведением Лизы Триандафилиди, коллекционирующей на острове мужские причиндалы вместо того, чтобы строить любовь, и считает, что бывшую подругу нужно убирать с проекта.

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