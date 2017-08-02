Андрей Малахов, последние новости: уходит с 1 канала или нет





Стало известно о неожиданном уходе Андрея Малахова с Первого канала. В новом телесезоне известный ведущий будет работать у конкурентов Константина Эрнста.Как выяснилось, ВГТРК смог перекупить Андрея Малахова. Теперь студию знаменитого телеведущего в Останкино, где он работал со времен "Большой стирки", занял Дмитрий Шепелев с новой передачей "На самом деле"."Учитывая, что Первый постоянно проигрывает России-1 по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и Главкино - тяжело Константину Львовичу наверное", - отметил журналист Егор Максимов, сообщивший сенсационную новость. В сети уже иронизируют, что пример Максима Галкина, 10 лет назад таким же образом ушедшего с Первого канала на Россию-1, ничему Малахова не научил.Интересно, что ни Шепелев, ни Малахов до сих пор не прокомментировали возможную рокировку, которую все упорно обсуждают. Дмитрий, например, устал от того, что на него постоянно давят репортерами с вопросами и рекомендует всем обращаться за комментариями в пресс-службу "Первого канала". Ну а пресс-служба, в свою очередь, заявляет, что пока недоступна для комментариев на эту тему. Такой вот замкнутый круг.Между тем, до начала нового телесезона остается ровно месяц. За это время надо сформировать эфирную сетку, найти нового ведущего и снять несколько выпусков программы, которая будет идти в вечерний прайм-тайм в сентябре.Малахов работает на Первом канале с 1992 года. Он был ведущим программ «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят».

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