Поклонники раскритиковали Волочкову за странный подарок отцу

«Какое совпадение!»

Балерина опубликовала на личной странице снимок торта, заказанный в честь 70-летия отца. На поверхности торта отражена копия снимка, стоящего на полке родителя Волочковой., – пишет она в комментарии.Пользователи отметили, что само кондитерское изделие сделано явно хорошо, однако то, что придется вонзать нож в кадр с лицом родного человека, приятным назвать сложно. При этом подписчики спросили по какой причине любящая отца балерина не размещает его у себя.Другие принялись критиковать торт за фактуру. Пользователи посчитали, что с возможностями Волочковой можно было сделать более шикарный торт, чем вариант розового букета, особенно с учетом, что это изделие на 70-летие родного человека. Подписчики пришли к выводу, что времени на выбор торта потрачено не слишком много. На поверхности торта продублирован снимок отца Волочковой и ее самой. Таким образом, сообщество нашло идею есть свое лицо довольно странной.

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