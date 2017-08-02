Поклонники раскритиковали Волочкову за странный подарок отцу

Поклонники раскритиковали Анастасию Волочкову за необычный подарок для отца. Пользователи Instagram посчитали его странным.
Балерина опубликовала на личной странице снимок торта, заказанный в честь 70-летия отца. На поверхности торта отражена копия снимка, стоящего на полке родителя Волочковой.
«Какое совпадение!»
, – пишет она в комментарии.
Пользователи отметили, что само кондитерское изделие сделано явно хорошо, однако то, что придется вонзать нож в кадр с лицом родного человека, приятным назвать сложно. При этом подписчики спросили по какой причине любящая отца балерина не размещает его у себя.
Другие принялись критиковать торт за фактуру. Пользователи посчитали, что с возможностями Волочковой можно было сделать более шикарный торт, чем вариант розового букета, особенно с учетом, что это изделие на 70-летие родного человека. Подписчики пришли к выводу, что времени на выбор торта потрачено не слишком много. На поверхности торта продублирован снимок отца Волочковой и ее самой. Таким образом, сообщество нашло идею есть свое лицо довольно странной.
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