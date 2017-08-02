Андрей Малахов уходит с 1 канала: последние новости о том, покинет Малахов "Пусть говорят" или нет





Популярный телеведущий Андрей Малахов, который на Первом канале вот уже несколько лет успешно ведет программу "Пусть говорят", уходит с первой кнопки пульта. Такие сообщения появились в прессе накануне, но под собой они не имели официальных оснований. По-крайней мере, сам Андрей молчит.В этих информационных сообщениях уточнялось, что новым местом работы Малахова может стать телеканал "Россия 1" (ВГТРК). Такую позицию высказал осведомленный источник, пожелавший остаться инкогнито.Источник на Первом канале сказал, что уход Малахова связан с внутренним конфликтом на шоу "Пусть говорят". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назначил нового продюсера, которая работала в "Пусть говорят" 9 лет назад."Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи", - объяснил он.Часть сотрудников шоу "Пусть говорят" переходят работать в программу "Прямой эфир" на "России-1", говорят собеседники издания. Состав программы меняют, поскольку нынешний ведущий "Прямого эфира" Борис Корчевников в конце лета перейдет работать на православный канал "Спас".Напомним, что по данным "Форбс", Малахов находится на 30 месте в списке самых богатых отечественных звезд шоу-бизнеса, зарабатывая 1,2 миллиона долларов в год. Заметим, государственный телеканал "Россия" вряд ли сможет ему платить такие деньги.

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