Алла Довлатова тренируется вместе со своей дочкой Александрой









Фанаты давно знают о любви Давлотовой к йоге, а в последнее время список ее предпочтений пополнился аквааэробикой. Ведущая решила приучить к спорту и свою дочь, теперь они весте посещают водные тренировки, которыми руководит опытный фитнес-тренер.Первое занятие Саши прошло идеально и понравилось девушки, которая теперь намерена не отставать от звездной мамы и упорно тренироваться. Такие занятия не только помогают худеть, но и поднимают настроение и тонус. Что касается йоги, то ее Довлатова рекомендует будущим мамам для подготовки к предстоящим родам.Ранее Довлатова раскрыла тайну четвертых родов.

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