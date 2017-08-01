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Алла Довлатова тренируется вместе со своей дочкой Александрой

Актриса Алла Довлатова со своей дочерью Александрой посещает тренировки, проходящие под руководством профессионального тренера в бассейне. Ведущая считает аквааэробику и йогу идеальными занятиями для поддержание аппетитных форм.


Алла Довлатова тренируется вместе со своей дочкой Александрой


Фанаты давно знают о любви Давлотовой к йоге, а в последнее время список ее предпочтений пополнился аквааэробикой. Ведущая решила приучить к спорту и свою дочь, теперь они весте посещают водные тренировки, которыми руководит опытный фитнес-тренер.


Алла Довлатова тренируется вместе со своей дочкой Александрой


Первое занятие Саши прошло идеально и понравилось девушки, которая теперь намерена не отставать от звездной мамы и упорно тренироваться. Такие занятия не только помогают худеть, но и поднимают настроение и тонус. Что касается йоги, то ее Довлатова рекомендует будущим мамам для подготовки к предстоящим родам.

Ранее Довлатова раскрыла тайну четвертых родов.


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