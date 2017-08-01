Instagram: Ксении Бородиной предложили научить танцам Ольгу Бузову

Ксения Бородина разместила в Instagram небольшой ролик, на котором она зажигательно танцует под музыкальную композицию Ed Sheeran «Shape of You». Подписчики оценили пластику и чувство ритма 34-летней телеведущей, а заодно предложили ей научить танцам Ольгу Бузову.
Фолловеры Ксении Бородиной отметили, что она поднимает им настроение и заряжает позитивом. Они попросили телеведущую почаще радовать их подобными видеороликами, так как она, в отличие, на их взгляд, от Ольги Бузовой, имеет талант к танцам. Менее чем за сутки видеоролик набрал 1 877 117 просмотров.
Ранее Ксения Бородина удивила пользователей Instagram тем, как её дети читают рэп.
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