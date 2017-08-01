1 августа праздник: какой сегодня отмечается праздник в мире, церковный праздник в России

Сегодня 1 августа. Какими памятными датами и событиями вошел в историю этот день?В МИРЕДень азербайджанского алфавита и языка.День конфедерации — национальный праздник в Швейцарии.День эмансипации на Ямайке.День создания народно-освободительной армии Китая. Гражданский праздник в Канаде.Праздник Девятнадцатого дня месяца Камал.День Ламмас, отмечаемый 1 августа, имеет много названий, но наиболее распространенное среди них — Лугнасад, которое переводится как «сборище Луга» или «свадьба Луга». Луг — один из богов кельтского пантеона, покровитель земледелия и многих ремесел. Кельты называли его «длиннорукий» и «многоискусный».Всемирная неделя грудного вскармливания.В 1774 году учеными впервые выделен молекулярный кислород. Первые сведения о кислороде стали известны в Европе из китайских рукописей 8 века. В начале 16 века Леонардо да Винчи опубликовал данные, связанные с химией кислорода, не зная еще, что кислород – элемент.В 1936 году открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине. (Германия) XI летние Олимпийские игры проводились с 1 по 16 августа 1936 года в столице Германии – Берлине.В РОССИИДень памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В декабре 2012 года в число официальных памятных дат России была внесена дата 1 августа, как День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.День Тыла Вооруженных Сил России. Ежегодно 1 августа в нашей стране отмечается памятная дата — День Тыла Вооружённых Сил Российской Федерации, установленная Указом Президента РФ № 1393 от 28 июля 2000 года.День образования Службы специальной связи России. 1 августа в России отмечается профессиональный праздник – День образования Службы специальной связи. Свою историю эта служба ведет с 1939 года.Всероссийский день инкассатора. 1 августа в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников инкассации — Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР.В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. Первая мировая война стала одним из самых серьезных военных конфликтов в истории человечества — как по количеству стран-участниц, так и по числу жертв.В 1903 году Серафим Саровский причислен к лику святых. Преподобный Серафим Саровский (до иноческого пострига — Прохор) – великий подвижник Русской Православной Церкви.В 1964 году впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк». Летом 1964 года руководящие органы Советского Союза приняли решение вместо 2-й программы Всесоюзного радио создать информационно-музыкальную радиостанцию «Маяк» с круглосуточным вещанием.В 1994 году сформирован отряд спецназначения ВВ МВД «Русь». Отряд специального назначения Внутренних войск МВД «Русь» был сформирован 1 августа 1994 года на базе одной из воинских частей Отдельной дивизии оперативного назначения Внутренних войск.Именины. Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.Родились в этот день. (1744) Жан Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы. (1819) Герман Мелвилл, американский писатель. (1923) Валентина Леонтьева, советская телеведущая, народная артистка СССР. (1936) Ив Сен-Лоран, французский модельер.По народному календарю. Макринин день, Мокрины. В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. «Макрина снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму», — подмечали в народе. Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.По лунному календарю. Фаза Луны: Вторая четверть, Луна растущая. Не стоит опасаться, но вплотную приблизился один из самых неблагоприятных дней в лунном цикле. Он связан с периодом обольщений, иллюзий, обманов, искушений и (вспомним великого Шекспира) отравлений.Возможно, что сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи, мрачные мысли. Может даже проявиться повышенное самомнение. В любом случае, постарайтесь этого избежать, в противном случае, есть вероятность быть наказанным за гордыню. Замечено, что сегодня большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на чужие плечи.

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