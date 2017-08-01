Андрей Малахов: уходит с Первого канала или нет?

Вчера журналисты сообщили, что телеведущий Первого канала Андрей Малахов якобы уходит на ВГТРК, а точнее — на телеканал «Россия-1». Пишут, что студию Малахова на Первом, где он работал еще со времен «Большой стирки», занял вернувшийся на телеканал Дмитрий Шепелев — он готовит там выпуски программы «На самом деле».Малахов же с нового сезона будет делать программы на «России-1». Якобы программу «Прямой эфир» покидает ведущий Борис Корчевников, а Малахов со своей командой займет его место.По некоторым данным, вся эта история случилась из-за того, что Малахову не нравится новый продюсер «Пусть говорят», назначенный генеральным директором Первого Константином Эрнстом. Как пишет РБК, «канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще девять лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы». А Андрею это не понравилось, не мила она ему была раньше, не мила и сейчас. И он якобы поставил вопрос ребром: либо я, либо она. Эрнст тоже, по слухам, «уперся». Вот и результат.Есть и другая версия: Малахов никуда не уходит, просто будет работать в новой студии на Первом канале и никакого конфликта нет. Тем более, что в ВГТРК информацию о переходе Малахова не подтвердили: «У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент».Есть также версия о том, что всем этим хайпом в СМИ Малахов пытается добиться от руководства Первого канала каких-то особых условий для себя или своей команды.До начала очередного телесезона остался ровно месяц. За это время нужно не только найти нового ведущего "Пусть говорят", но и снять несколько выпусков."Пока Андрей Малахов отдыхал в Италии, в "Останкино" шли кастинги, - рассказал источник. - На роль ведущего пробовали Дмитрия Борисова, который знаком зрителям как лицо вечерних "Новостей", программы "Время" и модератор прямой линии с Владимиром Путиным. Но в "Пусть говорят" он не вписался - эдакий пирожок без начинки, книжка без картинок. Пробовали и ведущего из Красноярска Александра Смолова, который прославился тем, что в прямом эфире высмеял местных депутатов, решивших поднять себе зарплату... Кастинги продолжаются - определиться с новым лицом "Пусть говорят" надо до конца недели".

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