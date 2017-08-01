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Рома Англичанин из ЛСП: что случилось, причина смерти


Рома Англичанин из ЛСП: что случилось, причина смерти
В воскресенье на 30-м году жизни скончался музыкант и продюссер Роман Савченко, известный под псевдонимом Рома Англичанин. Рэп-группа ЛСП, с которой он сотрудничал на протяжении шести лет, успела выпустил несколько альбомов, клип на песню «Монетка» стал самым известным за всю историю проекта и получил более девяти миллионов просмотров на YouTube.

Олег Савченко - единственный участник группа «ЛСП» принимает соболезнования в связи с кончиной второго члена коллектива - Ромы Англичанина (Романа Сащенко). Какое-то время в своей рэп-группе «ЛСП» Олег выступал один, но судьба свела его с Романом Сащенко - композитором, продюсером, хорошим музыкантом, и Савченко решил именно с ним петь дуэтом. Причины смерти Ромы Англичанина не разглашаются, а Савченко не хочет верить, что всему виной наркотики, как об этом пишут некоторые СМИ.

Пять лет, которые группа «ЛСП» была дуэтом, стали для Сащенко и Савченко очень плодотворными - они записывали композиции, делали на них клипы. Их сотрудничество началось с песни «Номера», потом появились композиции «Больше денег» и «Коктейль». Белорусы не были мега-популярными на территории РФ, но некоторые песни россияне «заценили». Роман продюсировал группу, в которой сам же пел, и в 2014 году песен набралось уже на целый альбом «Виселица», а в 2015 году дуэт порадовал еще одним альбомом. В этом году группа выпустила альбом «Tragic City».

По данным некоторых СМИ, врачи еще год назад советовали Роману поменять его образ жизни на более спокойный. Но жизнь музыканта не предполагала отдыха и остановок, потому и оборвалась так рано - Роме Англичанину не было даже 30-и лет. Диагноз, который ставили рэперу врачи, не указывается.

ЛСП довольно популярны в русской хип-хоп индустрии. У группы были совместные проекты с популярными музыкантами: Oxxxymiron, Pharaoh, Sil-A, Big Russian Boss, а также они появляются в различных обзорах ютуб-блогеров.


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