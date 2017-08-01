Андрей Малахов уходит из "Пусть говорят": когда телеведущий покинет 1-й канал





Телеведущий Андрей Малахов уйдет с Первого канала, закончив свою эпоху на первой кнопке страны. Такую информацию распространили многие журналисты накануне, но подкрепить это реальными доказательствами не смогли.Поговаривали, что журналист может перебраться на второй канал. «ВГТРК» уже дала официальный ответ, что ввиду отсутствия руководства, которое сейчас отдыхает, переход такого видного специалиста вряд ли возможен. Тем не менее, источник, близкий к Малахову, уверял, что телеведущий программы «Пусть говорят» перестанет вести шоу и уйдет с «Первого канала», чтобы работать на «Россию 1». Как оказалось, внутри спаенной команды, о которой так любил и любит говорить Малахов, случилась трещина.Так источник «РБК» рассказывает, что «Первый канал» вернул в «Пусть говорят» продюсера, которая работала на шоу девять лет назад. Телезвезда, как уверяют, с ней тогда не сработался. Видимо, это и послужило причиной ее ухода из «Пусть говорят», которую Малахов ведет с 2005 года. Андрей стал требовать вернуть старого продюсера, заявив, что иначе уйдет с телеканала.Сообщается, что якобы «Первый канал» и Малахов достигли компромисса, как уверяет другой источник «РБК». Однако, близкие к ТВ люди говорят, что специалисты из команды «Пусть говорят» массово уходят на «Россию», собираясь работать на шоу «Прямой эфир», где Малахов якобы заменит Бориса Корчевникова.Источники уверяют, что для «Пусть говорят» ищут новых ведущих, а именно двоих мужчин. Такого рода PR-ходы в отпускной период, а сейчас, как говорят телеманы, в эфире идут повторы «Пусть говорят», что соответствует времени, когда ведущий отдыхает, на Западе случаются регулярно. Таким образом звезды стараются повысить себе гонорары.Напомним, что по данным «Форбс», Малахов находится на 30 месте в списке самых богатых отечественных звезд шоу-бизнеса, зарабатывая 1,2 миллиона долларов в год. Заметим, государственный телеканал «Россия» вряд ли сможет ему платить такие деньги.

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