



Самые последние новости, поступающие сейчас из Сирии, вновь и вновь наполненными тревожными данными. Как не трудно догадаться, террористические группировки, коих на территории страны большое количество, совершенно не думают складывать оружие. Напротив, по отдельным направлениям фиксируется повышенная активизация боевиков.Согласно сирийским средствам массовой информации, накануне боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» нарушили установленное на территории Сирийской Арабской Республики (САР) перемирие. Они обстреляли позиции правительственных сил в окрестностях города Тайбат аль-Имам (северная часть провинции Хама).В ходе обстрела боевики использовали минометы среднего и тяжелого калибра. Целью террористов стали несколько пропускных пунктов САА в районе к северу от города. О количестве жертв среди сирийской армии не сообщается. Кроме того, неизвестно, ответили ли сирийские военные на действия «Джебхат ан-Нусры».Ливанские СМИ, ссылаясь на местные источники, отмечают, что военные Соединенных Штаты воруют древние артефакты и реликвии. Строительство американцами военной базы в провинции Дамаск посеяло подозрения после того, как там были замечены буровые установки.Согласно информации, в провинции Дамаск были обнаружены многочисленные подозрительные американские вертолеты. В них загружают какой-то груз, а затем они улетают в неизвестном направлении. Сирийцы подтвердили, что американские вертолеты также перемещаются вокруг крупных буровых машин, которые используются для изучения древних и исторических районов провинции. По некоторым данным, район, который изучают американцы, является территорией древних руин, где якобы похоронены золотые монеты и антиквариат.В северо-восточных пригородах Дамаска снова разгорелись ожесточенные бои. Так как анклавы джихадистов Айн Тарма и Джобар исключены из перечня «зон деэскалации», правительственные воска возобновили зачистку этих районов. В операции участвуют подразделения 4-й механизированной дивизии ВС САР.Вчера на юге Сирии были развернуты российские полицейские силы. Свыше 400 военнослужащих батальона военной полиции РФ были переправлены в район Голанских высот, где оборудовали блокпосты, на которых следят за соблюдением режима перемирия.Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» нарушили режим перемирия, установленный на севере Хамы, обстреляв позиции сирийской армии в районе города Тайбат аль-Имам. Огонь велся из крупнокалиберных минометов по блокпостам к северу от этого населенного пункта. На данное время пока неизвестно количество пострадавших и реакцию ВС САР на эту провокацию.

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