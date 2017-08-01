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Дима Билан сегодня, новости на 1 августа: состояние здоровья певца


Дима Билан сегодня, новости на 1 августа: состояние здоровья певца
Вокруг состояния здоровья певца Димы Билана в последнее время раз за разом разгораются жаркие дискуссии, основой которых являются появившиеся в интернете сообщения о некоем серьезном заболевании артиста.

Несмотря на тот факт, что под собой данные сообщения не имели официальной основе, взволнованности поклонников Димы Билана не было предела. Люди встревожились информацией о том, что исполнителю требуется помощь медиков, а особенно сильно они разволновались после появления данных о надобности проведения операции.

Правда, вскоре стало ясно, что ничего общего с действительностью подобного рода информация не имеет. Вскоре прокомментировал слухи о своей болезни и сам Билан. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и за помощью к врачам в последнее время не обращался.

Таким образом, кажется, что поклонники Димы Билана должны перевести дух и успокоиться, так как самая негативная информация о его самочувствии не подтвердилась, так как на самом деле артист полон сил для новых творческих свершений.

Из интересных особенностей недавнего африканского отдыха исполнителя бросается в глаза то обстоятельство, что Дима вновь сбрил полностью волосы на своей голове. Он представил фотографию в кепке, на которой заметно, что артист лишился волосяного покрова. Поклонники сделали вывод, что отныне исполнитель часто будет сбривать волосы.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/261087-news.html
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