Рома Англичанин, ЛСП: причина смерти, что случилось





Прославленный участник рэп-группы ЛСП Роман Сащенко, известный как Рома Англичанин, скончался в возрасте 28 лет. Музыкант умер 30 июля. Причина смерти не указывается. Белорусский музыкант работал в дуэте с Олегом Савченко. Музыканты часто давали концерты в Санкт-Петербурге.Коллега покойного по группе прокомментировал смерть Сащеко, он же Рома Англичанин. "Каждый умирает от того, к чему стремится", - написал Савченко в интернете.Пользователи отреагировали десятками комментариев, в которых призывают музыканта держаться и ни в коем случае не бросать музыку. В целом можно констатировать, что люди шокированы подобным развитием событий.Касательно гибели Романа Сащеко высказывается только большое количество слухов от личностей, которые предположительно могли следить за его жизнью и творчеством. В частности, некоторые Интернет-пользователи приводили запись в сети twitter от некой Сони Грезе – дамы, известной тем, что работает на российском телевидении, на одном из каналов, а также имеет отношение к «рэп-тусовке»: ранее она встречалась с одним из московских рэперов. На скрине сообщения, написанного, по всей видимости, некоторое время назад, текст касался удивления этой персоны того, почему группа ЛСП распланировала концерты до конца осени, ведь не известно, что может случиться с Ромой Англичанином. Впрочем, когда появилась информация о гибели артиста, Соня Грезе только лишь выражала соболезнования и писала, как это её шокировало, поэтому на сколько эта информация могла быть точной, не ясно.От чего гипотетически мог скончаться Рома Англичанин? По слухам, он употреблял наркотические вещества, и, собственно, могла случиться передозировка. Кроме того, были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Есть мнение, что всё дело в психологическом расстройстве, в результате которого Рома Англичанин мог уйти из жизни, так сказать, по собственному желанию. Некоторые Интернет-пользователи упоминали, что ходили слухи о ранних попытках такового. Есть мнение, что на Рому Англичанина, его психическое состояние, могла повлиять смерть другого рэпера - Честера Беннингтона из группы Linkin Park, скончавшегося 20 июля.Собственно, отношение к тематике летального исхода, как считают люди, знакомые с творчеством индивидуума, было в некотором роде саркастичное. Часто были песни, связанные с этим явлением, смерть обыгрывалась в разных образах, были отсылки и «оболочки». Собственно, тема такая популярна не только у ЛСП, однако поклонники коллектива предполагают, что у них это было некоторого рода намёком на то, что потом случилось с Ромой Англичанином.

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