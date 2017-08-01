Андрей Малахов ушел с 1 канала: правда или нет, последние новости





Сразу несколько СМИ сообщили о возможном уходе Андрея Малахова с Первого канала. РБК ссылается на три анонимных источника; корреспондент издания «Настоящее время» Егор Максимов пишет об этом, не указывая источник информации.По данным Максимова и РБК, Малахов перейдет работать на телеканал «Россия 1» (холдинг ВГТРК) в программу «Прямой эфир». Ее до конца лета ведет Борис Корчевников, а затем, по данным РБК, он сосредоточится на должности генерального директора телеканала «Спас». ВГТРК якобы поставила его перед выбором: или работа на «Спасе» - или на «России». Корчевников был недоступен для комментариев.Ни Малахов, ни пресс-службы телеканалов ситуацию не комментируют. Представитель телеведущего Алексей Миндель сказал «Медузе», что им «очень не нравятся новости, которые появились в прессе», а сам он вместе с Малаховым только что вернулся с фестиваля «Жара» в Баку. Малахов был одним из ведущих мероприятия, а его трансляцию вел Первый канал. Пресс-служба Первого канала недоступна для комментариев.Свежие данные указывают на то, что теведущий Андрей Малахов никуда не уходит со своего канала и продолжит работу на «Первом», сообщили в пресс-службе ВГТРК.Там опровергли слухи, распространенные ранее некоторыми средствами массовой информации, о том, что ведущий собирается покинуть медиахолдинг. Директор Малахова также не подтвердил информацию о переходе в ВГТРК.«У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», - поведали в пресс-службе ВГТРК.В интернете новость о возможном уходе Малахова с Первого канала широко обсуждается. Наиболее беспристрастные комментаторы констатировали, что известие связано с желанием Малахова надавить на руководство Первого. Возможно, таким образом Андрей пытается добиться своих целей: например, выпускать программы самостоятельно, а не под руководством Эрнста.Пока суть да дело - в сети уже шутят по поводу возможной потери Первым своего самого узнаваемого ведущего. Сравнивают это событие даже с тем, как если бы рис ушел из плова, или мясо из шашлыка.Беспокоятся пользователи и о судьбе зрителей старшего поколения. По мнению острословов, пенсионеры не переживут ухода Малахова.

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