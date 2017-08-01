Новости шоу-бизнеса России сегодня, 01.08.2017: тайны звезд, новости о знаменитостях

















Шоу-бизнес России продолжает наполняться разнообразными событиями из жизни знаменитостей нашей страны. Например, на сегодня, 1 августа, уместно выделить следующие новости: поклонники упрекнули Стефанию Маликову во лжи. Лера Кудрявцева показала фотографию в бикини. Максим Фадеев неожиданно заступился за Ольгу Бузову в вокальном плане.Наследница Дмитрия Маликова поделилась с подписчиками радостью - ее зачислили в один из престижных вузов России. Большинство подписчиков порадовались за Стешу, однако некоторые посчитали, что девушка попала в учебное заведение благодаря влиятельным родителям. Несколько месяцев назад Стефания решила, что пойдет учиться в МГИМО. Для этого ей пришлось серьезно потрудиться. Как и многие сверстники, которые выбрали гуманитарную профессию, девушка сдавала ЕГЭ по русскому языку и литературе. По ее словам, второй экзамен был очень трудным: пришлось не просто перечитать всю классику, но и выучить наизусть некоторые отрывки из произведений. Теперь Стеша наслаждается каникулами, чтобы осенью с новыми силами приступить к занятиям. Девушка опубликовала фото из Италии, а в подписи рассказала о том, что ее имя красуется в списках абитуриентов, зачисленных на бюджетное отделение факультета журналистики."Я окончательно осознала, что поступила в университет! Я невероятно счастлива, что великие психологические мучения и огромные умственные старания не прошли даром! Безмерно благодарна всем учителям, которые прошли со мной этот сложный путь. Знаю, что некоторые из них меня тут читают, и это очень умиляет. Спасибо за поддержку близким людям. Без них бы я не справилась. Никогда! Хочу посоветовать будущим одиннадцатиклассникам делать выбор осознано и не выбирать литературу для сдачи ЕГЭ. Сложно, очень", - поведала в микроблоге Маликова. Большинство пользователей Сети поздравили Стешу с поступлением, однако некоторые упрекнули ее в злоупотреблении деньгами и связями родителей: "Все журналы писали о том, что ты не набрала нужное количество баллов для поступления на бюджет. О какой тогда достигнутой цели идет речь? Если ты не смогла пройти на бюджет из-за нехватки баллов ЕГЭ, ты не достигла своей цели! И не надо тут распинаться, всем доказывать, что пришла к мечте. Поступить на договорную основу может любой дурак с деньгами родителей", - возмутился фолловер.Многим до сих пор сложно поверить в то, что Лера Кудрявцева может так хорошо выглядеть в свои 46. В соцсетях то и дело обсуждают фотографии и внешность известной блондинки. А сама Лера в этом время не устает публиковать на своей страничке в Инстаграм фотографии с отдыха, которые вызывают у ее подписчиков просто бурю эмоций. Многие уверенны, что это фотошоп, особенно после того, как в сети появилось фото, на котором Лера совсем не выглядит молодо. Но самые преданные фанаты верят, что данный фотоснимок звезды не соответствует действительности.Как бы там ни было, фигура у телеведущей просто потрясающая. И грешно винить блондинку за то, что она хвастается своими формами и подтянутым животом, позируя на камеру. Завистники продолжают писать гневные комментарии и обсуждать ее кожу и морщины. А Кудрявцева с гордостью выставляет на своей страничке в Instagram очередные фото в купальнике. Звезде стоит отдать должное, она работает над своим телом, не смотря на возраст старается выглядеть хорошо и ей это удается.Известный продюсер Максим Фадеев был вдохновлен провальным выступлением в рамках Europa Plus Live Ольги Бузовой. В популярных социальных сетях пользователи массово признали, что выступление оказалось полным провалом. Бузова вместе с Кудрей не попадали в ноты, продемонстрировали свои ужасные вокальные данные, а также выступали в сомнительных нарядах, которые позже прозвали «штанами для грудничков». После номера, популярная Бузова скрылась со сцены, а потом не появлялась перед журналистами, чтобы не отвечать на вопросы. Певица приняла критику со стороны людей, находившихся на концерте, а также подписчиков, молча.Однако нашелся и человек, который оценил ее выступление. Максим Фадеев заявил, что Ольга Бузова поет искренне, от души. По его словам, он очень рад, что наступил тот день, когда можно было услышать ее исполнению вживую. На своей страничке в Instagram, он опубликовал запись, причем доступ к комментариям закрыл.

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