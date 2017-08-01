Новороссия сегодня, 01.08.2017, новости за последний час: ситуация в ДНР и ЛНР, сводки ополчения Новороссии на сегодня





Обзор актуальных данных, что поступают сейчас из Донбасса, четко указывает на противостояние между ополченцами и силовиками. Происходит обострение ситуации из-за полного игнорирования Киевом минских соглашений. Вместо того, чтобы отвезти тяжелую технику от линии разграничения сторон - украинские каратели постоянно идут на обострение конфликта.При взрыве, который произошел сегодня около 2 часов ночи в центре Луганска, никто не пострадал. Об этом представителям СМИ сообщили в народной милиции Луганской народной республики.Сейчас на месте ЧП работают оперативники, ведутся следственные мероприятия, район оцеплен.Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в центре города, перепугав жителей всей округи. Взрывное устройство было заложено на одной из фигур скульптурной композиции погибшим ополченцам в парке «Дружбы народов», недалеко от здания МГБ.Памятник «Они отстояли Родину» был установлен два года назад. Осенью прошлого года его подорвали. Тогда он получил незначительные повреждения. На этот раз они более существенные - часть памятника разрушена.Представитель ОБСЕ в Минске, координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриш подтвердил готовность проверить условия содержания пленных сторонниц ДНР, которые, по ряду данных, подвергаются пыткам в тюрьмах Мариуполя и Артемовска. Об этом сегодня по итогам видеоконференции заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.«Обсуждались вопросы посещения представителями ОБСЕ пенитенциарных учреждений, в которых содержатся лица, удерживаемые украинской стороной. Я попросила координатора гумподгруппы посетить женщин, которые ежедневно подвергаются пыткам в украинских тюрьмах. Так, господин Фриш подтвердил готовность приехать и проинспектировать условия содержания удерживаемых лиц в СИЗО Мариуполя и Артемовска», - сказала Морозова.По словам омбудсмена, на видеоконференции основным вопросом стало детальное обсуждение списка лиц, подтвержденных обеими сторонами. Она напомнила Киеву, что они не предоставили официальные ответы на 61 запрос с просьбой подтвердить нахождение сторонников ДНР на украинской территории.«При этом украинская сторона продолжает открыто манипулировать списками удерживаемых, численно объединяя сторонников обеих Республик, тем самым уменьшая общее количество лиц. Представители Киева сознательно уходят от предварительной договоренности произвести обмен «всех установленных на установленных лиц»», - поведала уполномоченный.Морозова добавила, что Киев в ходе переговоров в очередной раз не подтвердил готовность произвести обмен верифицированных лиц. Со стороны ДНР координатору подгруппы был направлен список лиц, которые запрашивает Республика.Напомним, что сегодня состоялась видеоконференция участников минской гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными.В ночь на понедельник, в результате взрыва мины, разрушена стена жилого дома при обстреле с украинской стороны поселка Донецкий. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.«Ночью с 30 на 31 июля, примерно с 22.00 до 23.00, украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий города Кировск. В результате прямого попадания снаряда калибра 82 мм разрушена стена домостроения, расположенного по адресу улица Лесная, 72, повреждено остекление», - говорится в сообщении.Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил о прибытии под Донецк в подконтрольные Киеву населенные пункты Марьинка и Авдеевка бойцов подразделения экстремистской организации "Правый сектор" (организация запрещена в РФ)."Командование так называемой "АТО" направляет в проблемные районы бандформирования радикальных националистов для поддержания напряженности. Так, в районы Авдеевки и Марьинки отмечено прибытие взводов "Правого сектора", которые, в отличие многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса", - сказал Басурин.Украинские военные за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам Донецкой Народной Республики 120 мин и снарядов. Об этом отдельно рассказал Басурин.«Украинская сторона продолжает нарушать перемирие, - сказал Басурин. - На донецком направлении противник применяет танки, минометы и стрелковое оружие. По 14 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено семь танковых снарядов, а также 14 мин калибром 120 мм и 51 мина калибром 82 мм».По данным замкома, на мариупольском и горловском направлениях под огнем украинских силовиков оказались девять населенных пунктов. По ним выпущено в общей сложности 48 мин калибром 82 мм. Использовались также гранатометы и стрелковое оружие.Киевские силовики за сутки выпустили по территории Республики около 40 боеприпасов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.Он отметил, что "ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной"."За прошедшие сутки противник восемь раз нарушил режим прекращения огня. Минометным обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Желобок, Сокольники, Славяносербск и Калиново", - напомнил Марочко."Всего по территории Республики каратели выпустили 36 мин калибра 120 и 82 меллиметра", - уточнил подполковник.Он добавил, что ВСУ "систематически нарушают условия размещения тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, наращивая военно-технический потенциал своих подразделений в зоне конфликта"."Так, установлено, что в районе населенного пункта Попасная зафиксировано перемещение двух 152-мм САУ (самоходных артиллерийских установок - прим. ред.) "Акация", которые двигались в направлении населенного пункта Золотое", - проинформировал Марочко.

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