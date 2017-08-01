Олег Яковлев, новости сегодня, 1 августа: прах певца до сих пор не предан земле





Гражданская жена покойного певца Олега Яковлева Александра Куцевол сообщила, что до сих пор прах ее возлюбленного не предан земле. Это происходит несмотря на тот факт, что со дня смерти экс-солиста группы "Иванушки" прошло уже больше месяца."Мы уже месяц занимаемся вопросом захоронения Олега на Ваганковском кладбище. Кладбище закрыто, для этого нужно разрешение правительства Москвы. Место в колумбарии можно приобрести, это не проблема. Но нам нужен небольшой участок, чтобы установить памятник. К Олегу хотят прийти поклонники, люди постоянно пишут, спрашивают, куда можно прийти", - пояснила вдова певца.Жена Яковлева надеется, что вопрос с похоронами решится до того, как пройдет 40 дней после смерти Олега. Она добавила, что ей в этом помогает певица Диана Гурцкая и ее муж.«Сейчас мы ждем ответа от власти и надеемся, что нам помогут. С ходатайствами обращались продюсерский центр Игоря Матвиенко, народные и заслуженные артисты», - добавила она.По поводу причин смерти Олега Яковлева в интернете до сих пор витает большое количество слухов и откровенных выдумок. Кто-то считает, что артист умер от чрезмерного пристрастия к алкогольным напиткам, а кто-то не сомневается, что всему виной пневмония. На самом же деле причиной смерти артиста стало двустороннее воспаление легких.Будущий артист Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Улан-Баторе, Монголии, где его родители были в командировке. С детства занимался музыкой, учился в музыкальной школе.Яковлев присоединился к группе "Иванушки International" в 1997 году, заменив погибшего Игоря Сорина. Вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым и Кириллом Андреев Олег Яковлев записал песню "Тополиный пух", которая моментально взлетела на высшие строчки хит-парадов. В 2013 году артист решил покинуть группу и сконцентрироваться на сольной карьере.

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