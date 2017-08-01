Умер солист "Линкин Парк" Честер Беннингтон: причина смерти, что случилось на самом деле





Известие о смерти популярного певца Честера Беннингтона оказалось полной неожиданностью не только для его поклонников, но и для ближайших родственников. Ведь предпосылок к трагическому событию совершенно не было. Безусловно, определенные проблемы у артиста имелись.20 июля солист группы Linkin Park Честер Беннигтон был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Певцу был 41 год.Музыкант многие годы страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Одним из его лучших друзей был фронтмен группы Soundgarden Крис Корнэлл, который покончил с собой в мае этого года.Первым успехом Linkin Park стал альбом Hybrid Theory, он вышел в 2000 году и разошелся тиражом более чем 10 миллионов экземпляров. Следующий альбом, Meteora, купили 4 миллиона слушателей. Всего группа выпустила 7 студийных альбомов.Группа Linkin Park опубликовала заявление в связи со смертью вокалиста Честера Беннингтона, в котором выразила благодарность за "излияние поддержки и любви со всего мира" и подчеркнула, что ее любовь к музыке "неугасима"."Наши сердца разбиты. Волна печали и отрицания до сих пор бьет по нашей семье, в то время как мы приходим к осознанию, что произошло", - отмечается в заявлении.Группа подчеркнула, что в прошедшие дни увидела "излияние любви и поддержки, и публичной, и частной, со всего мира". "Талинда [вдова Беннингтона] и семья ценит это и хочет, чтобы мир знал, что ты был лучшим мужем, сыном и отцом; семья останется неполноценной без тебя", - говорится в сообщении."Мы пытаемся напоминать себе, что демоны, которые забрали тебя, были частью сделки. В конце концов, именно то, как ты пел об этих демонах, в первую очередь и заставило всех полюбить тебя. Ты бесстрашно показал этих демонов и, сделав так, собрал нас вместе и научил нас быть людьми. Ты имел самое огромное сердце и был способен не скрывать его", - отметила Linkin Park.Группа отметила, что ее любовь к созданию музыки и выступлениям "неугасима". "Мы не знаем, по какому пути пойдем в будущем, но знаем, что жизнь каждого из нас стала лучше благодаря тебе. Спасибо тебе за этот дар. Мы любим тебя и очень скучаем по тебе", - заключила группа.

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