Новости шоу-бизнеса сегодня, 01.08.2017: тайны звезд, личная жизнь знаменитостей, новости сейчас, 1 августа

















Новости российского сегмента шоу-бизнеса на сегодняшний день, 1 августа 2017 года, передают информацию о множестве событий из жизни звезд. В частности, выделим следующие: Настасья Самбурская призналась, что скучает по своей прежней груди. Ксения Собчак не может сбросить лишний вес после беременности. Анастасию Волочкову осудили за странный подарок отцу.Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Инстаграм откровенное фото. Ее грудь тут же принялись расхваливать самые преданные фанаты. Похоже, что Настасья совсем устала от критики в свою сторону. В посте она написала, что скучает по своей прежней груди, а также указала те фразы, которые так часто появляются в комментариях к фотографиям девушки. Среди них и #вернигрудь, #верниволосы. Так сложилось, что подписчикам Самбурской сложно угодить. Некоторым нравится фигура Настасьи, она стала гораздо подтянутей и выглядит здоровой. Другим кажется, что ранее у девушки были более соблазнительные и пышные формы.То же касается и ее прически. После того, как Самбурская сменила образ и коротко подстриглась, мнения поклонников разделились. Некоторые посчитали, что такая прическа как нельзя лучше подходит Настасье, ее темпераменту и образу. Другие пишут о том, что стрижка совершенно не модная. Мол, такую делают бабушки. И мастера Насти нужно бить по рукам за то, что тот испортил внешность актрисы. Но похоже, что сама девушка вполне довольна и своей стрижкой, и своей грудью. Мало кто может забыть фотографии с отдыха Самбурской. На них она в разных ракурсах демонстрировала подтянутую фигуру в модных нарядах, в том числе и в купальнике. Только уверенная в себе женщина может выставить такие фото в сеть.Прославленная телеведущая Ксения Собчак пока безуспешно пытается сбросить лишние килограммы, которые появились после рождения сына. Об этом она поведала своим подписчикам на личной странице в Инстаграм.Она признается, что ей пока сложно дается процесс похудения. И хотя ей осталось сбросить 3 килограмма, дабы добиться желаемого веса, те, по словам телеведущей, «стоят насмерть, как фашисты под Берлином». В связи с этим Ксения должна находиться в темпе постоянной физической активности даже во время отпуска. По этой причине она взяла с собой в Юрмалу личного фитнес-тренера и под его руководством продолжает заниматься спортом, в частности, выполняет различные упражнения в спортивном зале, а по вечерам гуляет на пляже, занимаясь скандинавской ходьбой. Телеведущая отметила, что ей не нравится спорт, но ради желанной цели она готова приложить все усилия, поскольку тренировки - единственный путь, при котором Ксения может вернуть прежнюю форму.Балерина Анастасия Волочкова выложила в свой блог фотографию торта, который она заказала по случаю 70-летия отца. Подписчики не оценили кондитерский изыск и принялись критиковать балерину за своеобразный дизайн лакомства. "С Юбилеем, милый папа! Фото на торте совпадает с фото в рамочке, расположенном у папы на полочке. Какое совпадение!", - подписала снимок с дочерью Аришей и юбиляром Анастасия."Торт хорош, конечно, но как-то не комильфо вонзать нож в изображение родного человека. И почему бы, уж если вы, Настя, так активно публикуете свою любовь к отцу, не разместить его у себя?" "Папе здоровья и долгих лет! Но вот перспективы резать ножом по лицу на фото никогда не понимала", "Разрезать будет неприятно", - негативно высказались подписчики Анастасии. "Розовый букет с брендироваными лентами и розовый торт. Мда, видно, что вы очень долго и тщательно выбирали это. 70 лет, такая солидная дата, торт нужно было как минимум у Рената Агзамова заказать, при ваших то возможностях! Если они конечно есть, эти возможности" "Есть такой торт - кощунство", "Все красиво и прекрасно, но объясните, как собственную фотографию съесть, если даже она и из глазури?", - удивились выбору балерины фолловеры.

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