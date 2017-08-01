Последние новости Сирии сегодня, 1 августа 2017: обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии на 01.08.2017





Обзор последних событий в Сирии, актуальных на сегодняшний день, 1 августа 2017 года, указывает на продолжающиеся боевые действия на львиной части территории страны. Террористические группировки, постоянно орудующие в Сирии, совершенно не готовы складывать оружие и присоединяться к хрупкому перемирию. По этой причине трудно предсказать будущее страны.Иранская неправительственная организация Owj утверждает, что ее груз, посланный для развлекательного мероприятия в Алеппо, был атакован израильскими ВВС в аэропорту Дамаска.Owj Arts and Media Organization специализируется на производстве фильмов и организации пропагандистских мероприятий. В 2016 году она прославилась организаций конкурса карикатур, посвященного отрицанию Холокоста.Организация утверждает, что тот факт, что ее оборудование было разбомблено в аэропорту Дамаска доказывает, что Израиль на территории Сирии не ограничивается уничтожением только военных целей.В субботу в арабских социальных сетях появились сообщения об израильской атаке в аэропорту Дамаска, но она не была подтверждена серьезными источниками и о ней не писали мэйнстримные СМИ.Внешнеполитическое ведомство Казахстана не располагает данными об изменении сроков проведения шестой встречи по урегулированию в Сирии на астанинской платформе. Об этом сегодня заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков.Он не подтвердил появившуюся в СМИ информацию, добавив, что в случае каких-либо изменений, представителей СМИ обязательно оповестят.Напомним, ранее появились сообщения о том, что межсирийские переговоры, запланированные на конец августа, могут состояться раньше - в середине месяца, 14-15 августа.Преимущественно курдские "Сирийские демократические силы" (СДС) последние две недели очень медленно продвигаются в Ракке. Не смотря на постоянные удары авиации американской коалиции и гаубиц американских морпехов наступление идет очень тяжело. Его темпы диктуются также и тактикой курдов, которая несколько отличается от действий иракских сил безопасности в Мосуле.Курдские отряды (и сопровождающие их американцы) без необходимости стараются не рисковать и не лезут вперед если квартал тотально не обработан артиллерией и авиацией. Бомбардировки приводят к значительным потерям среди мирного населения, о чем почти ежедневно сообщают боевики терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).Сопротивление ИГ не ослабевает, не смотря на то, что их численность в городе сокращается. Большая часть потерь курдов по-прежнему приходится на подрывы смертников, засады и работу снайперов ИГ.На прошлой неделе СДС удалось довольно глубоко прорваться в южный район Назля Шухада, однако в результате образовался узкий выступ, подконтрольный курдам, который теперь ИГ все время пытается срезать. За последние пять дней террористы как минимум трижды контратаковали здесь с целью окружения прорвавшейся группы СДС.Наиболее тяжелыми стали контратаки боевиков 28 и 30 июля с помощью заминированных автомобилей и групп "ингимаси". Курды понесли существенные потери. Не смотря это, командование СДС сообщает о прогрессе в р-не Назля Шухада.К 30 июля под контролем курдов находится уже до 80% района. СДС контролируют мечеть Мустафы, две школы и значительную часть жилых зданий до городского парка. Одновременно навстречу наступающим отрядам в Назля Шухада пытаются пробиться группы СДС из соседнего р-на Хишам Абдулмалик, но пока безрезультатно.Ряд курдских источников заявляют, что территория вдоль Евфрата южнее Назля Шухада уже зачищена от террористов и угрозы прорыва ИГ и окружения уже нет, однако это не так. Вдоль побережья южнее Назля Шухада нет постоянного присутствия как курдов, так и террористов.Подразделение турецкой армии при поддержке БТР вторглось в воскресенье, 30 июля 2017 г., на подконтрольную курдам территорию Сирии в 9 км. западнее города Айн аль-Араб (Кобани) на северо-востоке провинции Алеппо. Турецкие военные проникли на сирийскую территорию между селениями Бубана и Сифтик Мезин и заняли небольшой плацдарм.По данным курдских источников, турецкие военнослужащие продвинулись примерно на 300-400 метров и приступили к минированию местности. Командование сил курдской самообороны YPG заявило, что если турецкие военные не покинут территорию кантона Кобани в течение суток, то будут атакованы. К настоящему моменту турецкое подразделение вышло на территорию Турции.Турецкие военные уже неоднократно вторгались на территорию Сирии вдоль всей северной границы в провинциях Алеппо, Ракка и Камышлы. В большинстве случаев вторжение встречало вооруженное сопротивление курдов.В настоящий момент турецкий спецназ, артиллерия и боевики "Свободной сирийской армии" (ССА) ведут бои с курдами по всему фронту вокруг город Аазаз севернее Алеппо. Практически ежедневно турецкие САУ и ракетные установки ССА ведут обстрелы населенных пунктов Шакба, Айн-Дакна, Шейх Иса, Таль-Рифат и курдских позиций на горе Берсая.В понедельник в южную часть Сирии были переброшены свыше 400 российских солдат. Они будут дислоцироваться в провинциях Дараа и Аль-Кунейтра, где займутся полицейскими функциями. Российским военнослужащим поручено контролировать соблюдение режима прекращения огня между сирийскими вооруженными силами и повстанцами в районе Голанских высот. Для этого Россия направила батальон военной полиции.Кроме них, согласно общей договоренности, перемирие должны обеспечивать также американские и иорданские военные. Однако, до сих пор неизвестно каким образом последние две силы будут вовлечены в этот процесс. В связи с объявлением южных провинций Дараа и Кунейтра «зоной деэскалации» сирийским военным и вооруженной оппозиции предоставляется возможность активизировать свои действия против боевиков «Исламского государства» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра»), чтобы полностью освободить данный регион от джихадистов. «Умеренным» повстанцам теперь вместо противостояния с ВС САР необходимо будет включиться в борьбу с террористами. На этот шаг им придется пойти, так как в противном случае США могут отказать в поддержке, как это произошло с группировкой «Шухада аль-Карьятейн».

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