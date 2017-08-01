Андрей Малахов уходит с Первого канала: правда или нет об уходе из "Пусть говорят"





Популярный телеведущий Андрей Малахов, который на Первом канале вот уже несколько лет успешно ведет программу "Пусть говорят", уходит с первой кнопки пульта. Такие сообщения появились в прессе накануне, но под собой они не имели официальных оснований. По-крайней мере, сам Андрей молчит.В этих информационных сообщениях уточнялось, что новым местом работы Малахова может стать телеканал «Россия 1» (ВГТРК). Такую позицию высказал осведомленный источник, пожелавший остаться инкогнито.Источник на Первом канале сказал, что уход Малахова связан с внутренним конфликтом на шоу «Пусть говорят». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назначил нового продюсера, которая работала в «Пусть говорят» 9 лет назад.«Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи», - объяснил он.Часть сотрудников шоу «Пусть говорят» переходят работать в программу «Прямой эфир» на «России-1», говорят собеседники издания. Состав программы меняют, поскольку нынешний ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников в конце лета перейдет работать на православный канал «Спас».Андрей Малахов начал работу на телевидении еще во время учебы на факультете журналистики МГУ - с 1992 года он готовил сюжеты для передачи «Воскресенье с Сергеем Алексеевым». В 1995 году Малахов окончил журфак с красным дипломом, после чего работал штатным редактором международной информации программы «Утро», а также автором и ведущим рубрики «Стиль».После работы в дирекции информационных программ «Первого канала» в 2001 году Малахов становится ведущим ток-шоу «Большая стирка». Программа просуществовала три года, затем ее сменил проект «Пять вечеров». С 2005 года Малахов является бессменным ведущим шоу «Пусть говорят».Согласно информации на официальном сайте ведущего, за годы работы в Останкино Малахов был награжден более чем 550 премиями в области шоу-бизнеса.В рейтинге 50 российских звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes за 2017 год Малахов занял 30-е место. В рейтинге учитывались доходы за год, внимание СМИ и интерес аудитории в интернете.

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