Квитко приняла участие в супер-откровенных съемках





«Русская Кардашьян» - обладательница не стандартной фигуры, ее тело отличается пышными формами и тонкой талией. Модель не стесняется своей необычности и продолжает доказывать всему миру, что настоящая красавица не должна обладать стандартными размерами 90X60X90. На последних снимках «Русская Кардашьян» запечатлена в роскошном нижнем белье в соблазнительных позах. Фотосессия вызвала бурю эмоций.Многочисленные поклонники, а их только в Instagram более 6,5 миллионов, не перестают восхищаться пышными формами звезды. Последняя работа звезды вызвала шквал восторженных комментариев. Фолловеры назвали модель роскошной обольстительницей и заявили, что с нетерпением ждут на ее странице новых фото и видео материалов.Ранее «Русская Кардашьян» едва не сорвала с себя бюстгальтер.

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