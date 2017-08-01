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Квитко приняла участие в супер-откровенных съемках

Модель из Калининграда Анастасия Квитко, получившая в сети имя «Русская Кардашьян» приняла участие в супер-откровенных съемках. Звезда снялась в пикантных позах, демонстрирующих все ее достоинства.


Квитко приняла участие в супер-откровенных съемках

«Русская Кардашьян» - обладательница не стандартной фигуры, ее тело отличается пышными формами и тонкой талией. Модель не стесняется своей необычности и продолжает доказывать всему миру, что настоящая красавица не должна обладать стандартными размерами 90X60X90. На последних снимках «Русская Кардашьян» запечатлена в роскошном нижнем белье в соблазнительных позах. Фотосессия вызвала бурю эмоций.

Многочисленные поклонники, а их только в Instagram более 6,5 миллионов, не перестают восхищаться пышными формами звезды. Последняя работа звезды вызвала шквал восторженных комментариев. Фолловеры назвали модель роскошной обольстительницей и заявили, что с нетерпением ждут на ее странице новых фото и видео материалов.

Ранее «Русская Кардашьян» едва не сорвала с себя бюстгальтер.


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