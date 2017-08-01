Рома Англичанин, что случилось: причины смерти певца, биография





Участник рэп-группы ЛСП Роман Сащенко, известный как Рома Англичанин, скончался в возрасте 28 лет. Музыкант умер 30 июля. Причина смерти не указывается.Белорусский музыкант работал в дуэте с Олегом Савченко. Музыканты часто давали концерты в Санкт-Петербурге.Участник рэп-группы ЛСП Олег Савченко прокомментировал смерть коллеги по группе Романа Сащеко, он же Рома Англичанин. "Каждый умирает от того, к чему стремится", - написал Савченко в интернете.Пользователи отреагировали десятками комментариев, в которых призывают музыканта держаться и ни в коем случае не бросать музыку. В целом можно констатировать, что люди шокированы подобным развитием событий.По слухам, при жизни Рома Англичанин употреблял запрещенные вещества. Кроме того, у него были проблемы с сердечно-сосудистой системой.Роман Николаевич Сащеко родился 27 апреля 1988 года. На момент смерти ему было 29 лет. А детстве и подростковом возрасте знаменитости информации в Сети нет. В довольно молодом возрасте он стал продюсером. В 2012 году он уже познакомился с Олегом - «ЛСП». Ранее эта группа состояла только из одного человека, но после прихода Ромы, они стали трудиться над хитами вместе. Первой песней, записанной ими, стала композиция «Номера». Дата выхода этой песни, 24 мая 2012 года, и стала датой, когда ребята стали официально работать вместе.В 2013 году они выпустили еще несколько треков, среди которых была песня и клип «Коктейль». Их работы начали цениться уже не только в Белоруссии, а и в России. Они занимали первые места в чартах российских песен.Также в России довольно популярны их альбомы «ЁП», «Виселицца» (2014г.), Magic City (2015г.) и последний Tragic City, записанный в этом году.

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