Новости Сирии сегодня, 01.08.2017: карта боевых действий, ситуация сейчас, свежие новости Сирии сегодня, 1 августа 2017





Самая актуальная информация, поступающая сейчас из Сирии, свидетельствует о том, что ситуация в этой стране развивается по одному из самых драматических сценариев. Террористические группировки совершенно не намерены складывать оружие. Вместо того, чтобы попытаться прийти к соглашению о перемирии, они вновь и вновь идут в атаку.Турецкие войска вошли в район Кобани на севере Сирии. Об этом сообщили курдские СМИ.Отмечается, что турецкая армия вторглась в населенный курдами район Кобани на севере Сирии. По данным курдов, военные Турции продвинулись в Кобани всего лишь на 20 метров. После того, как «Отряду народной самообороны» стало известно о продвижении турков, они покинули территорию.Эксперты допускают, что Турция начала новую операцию в Сирии, однако, по их мнению, установить контроль над этим районом им не удастся.Как считают специалисты, Анкара опасается, что наступление курдов даст начало мятежу запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны. Турки пытаются найти группировки, которые представляют для них наименьшую опасность, партнеров.Сирийцы считают, что американцы воруют их древние артефакты и реликвии. Строительство военных баз США под Дамаском в определенной зоне посеяло сомнения среди некоторых сирийских деятелей после того, как там были замечены подозрительные передвижения, включая большую буровую технику.Об этом пишет издание Ливана «Аль-Хадис». Местные источники вблизи военной базы США в Дамаске обнаружили подозрительные движения и сообщили, что там высаживаются многочисленные пустые американские вертолеты, загружают что-то, а затем улетают. Местные жители подтвердили, что американские вертолеты также перемещаются вокруг крупных буровых машин, которые используются для изучения древних и исторических районов района. По словам сирийского бизнесмена, торгующего антиквариатом, район, изученный американцами, является территорией древних руин и местные говорят, что там похоронен клад в форме золотых монет и антиквариата (весит более десяти тонн).В сирийской Ракке продолжает быстро ухудшаться санитарно-эпидемиологическая обстановка, сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, из-за нехватки питьевой воды и лекарств город могут ждать вспышки холеры, гепатита, а также других заболеваний.«По поступающим сообщениям, ситуация в сфере здравоохранения в городе стремительно ухудшается, и людям угрожают эпидемии болезней, таких как холера и гепатит», - отметил представитель ООН.Он отметил, что от 20 до 50 тысяч людей сейчас блокированы в городе и лишены доступа к чистой и безопасной воде. Также Дюжаррик указал, что в Ракке наблюдает серьезный дефицит жизненно необходимых лекарств.В минувшие выходные элитная бригада «Tiger Forces» понесла самые большие за последнее время потери в течение одного дня. Бандгруппы «Исламского государства» перешли в контрнаступление в районе поселков Гана аль-Али и Шинан. Для этого террористы использовали десять автомашин управляемых смертниками. Большинству «шахид-мобилей» удалось прорваться к сирийским позициям, в результате чего погибло 43 и ранено до 70 военнослужащих. Несмотря на наличие в составе правительственных войск отрядов племенного ополчения, основной удар на себя приняли «Тигры».Большая часть заминированных автомобилей взорвалась у контрольно-пропускных пунктов, на которых были размещены элитные бойцы этого соединения. В соответствии с опубликованным заявлением командующего бригады «Tiger Forces» генерала Сухейля аль-Хассана в районе н.п. Шинан группа «Терма» потеряла 13 человек убитыми, в то время, как подразделение «Таха» лишилось 12 бойцов.Кроме того в группе «Шахин» зафиксировано 4 погибших, а в сводной пулеметной группе - 8 бойцов расстались с жизнью. Во всех названных подразделениях насчитывается свыше 50 раненых. Террористам удалось прорваться к основной линии снабжения группировки правительственных сил.В ходе последующего сражения на КПП Румейла и в окрестностях находящейся поблизости дорожной развилки боевики убили 6 и ранили 15 сирийских солдат. В результате бандгруппам ИГ удалось перерезать стратегическую трассу. Нанесенный в воскресенье контрудар отбросил джихадистов от названных участков. Развивая наступление, «Тигры» с боем овладели н.п. Ганим аль-Али, Джавалих и Аль-Рабия.За последнюю неделю сирийские правительственные войска значительно продвинулись вперед вдоль правого (южного) берега Евфрата в провинции Ракка и впервые вступили на территорию провинции Дейр-эз-Зор с момента потери контроля над этим регионом в 2013 году. Боевики терр. группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) отступили к городу Маадан.Уже 26 июля спецназ "Тигр" взял три селения южнее Евфрата и приблизился к границе двух провинций. В последующие дни наступление продолжилось фронтом шириной до 25 километров. На южном его участке были освобождены нефтяное месторождение Вади Убейд и важная высота Тель Тариб. На северном участке шло освобождение сел в долине реки.В субботу, 29 июля 2017 г., террористы ИГ организовали одну из крупнейших за последнее время контратак с помощью заминированных автомобилей и групп "ингимаси". Позиции правительственных сил были атакованы в районе селений Ганим аль-Али и Шинан, всего было проведено до 12 атак смертников. В результате сирийские военные понесли тяжелые потери. По заявлению ИГ, погибло до 40 сирийских военнослужащих.Не смотря на потери наступление было продолжено тем же вечером. Спецназовцы при поддержке авиации и местного племенного ополчения взяли под контроль Ганим аль-Али, Аль-Джубили, Рабия, Салид Хамад, Абу Хамад, Мукла Сахир и Мукла Кабир. В результате группировка ИГ на правом берегу Евфрата оказалась в окружении. Около 23:00 по местному времени правительственные силы вышли к границе провинции Дейр-эз-Зор.В воскресенье, 30 июля, сирийская армия продолжила наступление. Котел на правом берегу Евфрата, в который попала группировка ИГ, был разбит на две части. На западном участке фронта завязались бои на подступах к городу Маадан. Южнее армия вошла в пр. Дейр-эз-Зор и продвигается к селению Мадин Атик.

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