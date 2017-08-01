Новости Новороссии сегодня, 01.08.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 1 августа





Последние новости, поступающие сейчас из Новороссии, указывают на продолжающееся противостояние правительственной армии и ополченцев Донбасс. Все это приводит к разрушениям и пострадавшим среди мирного населения. Люди, которые могут считаться привыкшими к боевым действиям, хотят обрести наконец-то спокойствие. Они устали от постоянных нападок Киева.В центре Луганска произошел мощный взрыв. По предварительным данным, речь идет о взрывном устройстве.Взрыв раздался в центре столицы ЛНР, возле одного из военных штабов. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что взрывная волна ощущалась даже в отдаленных районах города. Сейчас на месте взрыва работают бригады аварийных служб.По предварительным данным взрыв в Луганске произошел недалеко от здания МГБ республики.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко анонсировал повышение заработной платы медиков.По его словам, в ближайшее время зарплата работников в сфере здравоохранения Донецкой народной республики будет увеличена на 10%.«Медицина - это показатель государственности, уровня жизни. Планируется увеличить заработную плату на 10%», - сказал Захарченко.Стоит отметить, что ранее Федерация профсоюзов ДНР выразила готовность оказать помощь бастующим шахтерам украинского предприятия «Лисичанскуголь», которые оказались на грани выживания из-за действий украинских властей.Военнослужащие ВСУ из-за плохих условий службы в зоне так называемой "АТО" отказываются заключать долгосрочные контракты, что уже привело к неукомплектованности одной из бригад. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко."Нечеловеческие условия в подразделениях вооруженных сил Украины в зоне так называемой "АТО", плохое обеспечение и бездушное отношение со стороны командного состава к подчиненным отразились на укомплектованности подразделений вооруженных сил Украины", - отметил подполковник."Так, личный состав 58-й бригады отказывается подписывать контракты о прохождении службы более чем на шесть месяцев. В настоящий момент укомплектованность бригады составляет 60%", - уточнил Марочко.В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.Представитель Украины в гуманитарной группе Контактной группы Геращенко проигнорировала минские соглашения, представив для обмена общий список лиц, удерживаемых в ЛНР и ДНР. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР, депутат Народного Совета Республики Ольга Кобцева.«Самый главный вопрос, глобальный, из-за чего инициировалась видеоконференция - это обсуждение списков для проведения обмена "всех на всех", но, к сожалению, я вынуждена констатировать, что сегодня мы не сдвинулись с мертвой точки», - сказала Кобцева.Она отметила, что Геращенко проигнорировала условия минских соглашений, объединив в один список удерживаемых в ЛНР и ДНР.«Мы в таком формате обсуждать не будем. То есть если был список заявлен со стороны Луганска 189 человек, то мы готовы его обсуждать без каких-либо делений на категории», - подчеркнула Кобцева.«Я хочу напомнить, что в Минских соглашениях черным по белому написано, что Украина должна принять закон об амнистии, прекратить преследования лиц, которые были причастны к событиям, произошедшим в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Почти в каждом пункте написано, что договоренность Украина должна достичь с представителями Донецкой и Луганской областей. Громогласное госпожи Геращенко, что Украина готова выполнить пятый пункт, оно не соответствует действительности. Мы не достигли никакого компромисса, и наша позиция в этом случае остается неизменной», - резюмировала она.Ситуация на линии фронта в Донбассе продолжает оставаться напряженной. Украинские вооруженные формирования не снижают интенсивность обстрелов. Боестолкновения, по данным военкоров, продолжаются на основных «горячих направлениях фронта».Сообщение от ополчения:«Донецк слышит звуки войны с района Аэропорт-Спартак-ЯБП. Слышно стрелковое, к/к пулеметы, ЗУ и одну арту. Горловка. Уже некоторое время Пантелеймоновка слышит стрелковое и кк пулеметы с направления Красный партизан. Расшумелся север. Всем быть осторожными. Докучаевск: без изменений, бой в стороне отвалов. ЛНР. Стаханов слышит арту, тяжело, минимум 122 мм+ минометы. Калиновов в ЛНр под ударом +Бахмутка. Юг. Саханка и Коминтерново, бой в полях на позициях ополчения, минометы и танк».От жителей: «Донецк. Прислушиваются отдаленные бахи с северо-западе. Пока не интенсивно,но иногда тяжело. Донецк - Северный/Застанционный. В северном направлении слышно стрелковое, временами и крупное бахало. Путиловка слушает интенсивную стрельбу на севере».Взрыв мины в ночь на понедельник разрушил стену жилого дома при обстреле с украинской стороны поселка Донецкий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР."Ночью с 30 на 31 июля, примерно с 22.00 до 23.00, украинские силовики открыли огонь по поселку Донецкий города Кировск", - говорится в сообщении."В результате прямого попадания снаряда калибра 82 мм разрушена стена домостроения, расположенного по адресу улица Лесная, 72, повреждено остекление", - отметили в ведомстве.На месте происшествия работают следователи полиции, собранные на месте происшествия материалы в дальнейшем будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к материалам уголовного дела, возбужденного по фактам геноцида в отношении мирного населения Республики.Украинские военнослужащие к среде, 2 августа 2017 года, намерены провести ряд обстрелов в зоне конфликта и попытаться обвинить в них силы ДНР. Такую информацию озвучил замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.«С сегодняшнего дня командованием «АТО» организованы выезды нескольких групп журналистов, в том числе иностранных, в зону проведения «антитеррористической операции». Цель их приезда - подготовка постановочных сюжетов обстрелов территории, подконтрольной ВСУ, с последующим обвинением ДНР в нарушении Минских соглашений», - сказал Басурин.По его данным, материалы должны будут выйти в ближайшие 1-2 дня. Напомним, что 2 августа в Минске запланирован новый раунд переговоров Контактной группы (ДНР, ЛНР, Украина, ОБСЕ и РФ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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