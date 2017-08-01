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Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 01.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас


Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 01.08.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас
Свежие новости с телепроекта "Дом-2", которые актуальны на сегодняшний день, 1 августа 2017 года, передают информацию о следующей череде событий: в интернете активно муссируются слухи о расставании Эллы и Игоря Трегубенко. Ольга Рапунцель откровенно раскрыла причину, которая подтолкнула их с Дмитрием Дмитренко покинуть проект, что случилось не так давно.

Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 01.08.2017, на 6 дней раньше эфира:

1. Ирина Михайловна Донцова не успела уйти, как уже дала обещание вернуться на проект. Женщина полагает, что в обозримом будущем у нее появится возможность приехать на свадьбу дочери.

2. Ольга Рапунцель озвучила причину, из-за которой им с Дмитрием Дмитренко пришлось уйти с телешоу. Оказалось, что всему виной постоянные провокации со стороны коллектива и ведущих.

3. В интернете муссируются слухи о расставании Эллы и Игоря Трегубенко. Редакторы журнала "Дом-2" связались с Эллой, но девушка в категоричной форме отказалась комментировать свои отношения с супругом.

4. Александра Черно не хочет, чтобы Иосиф Оганесян делал ринопластику. Для Саши это абсолютно неприемлемо, чтобы мужчина что-либо переделывал в своей внешности.

5. Также в социальных сетях обсуждаются слухи от Ольги Рапунцель, что у Никиты Кузнецова за периметром имеется девушка, к которой он регулярно наведывается. А якобы их пара с Дариной Маркиной - обычная фикция.

6. Александра Артемова уточнила, что на самом деле не беременна. Девушка попросту немного прибавила в весе, что и попыталась в очередной раз доказать окружающим.


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