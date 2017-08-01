Валерия опровергла домыслы о пластике, показав детское фото

Валерия решила опровергнуть домыслы о том, что она прибегала к пластическим операциям. Певица опубликовала в своем Instagram коллаж из детского фото и современного, взглянув на который, можно понять, что лицо артистки не изменилось.
Знаменитая Валерия, мама троих детей, в свои 49 лет выглядит лет на 20 моложе. Конечно, недоброжелатели часто обвиняют звезду в том, что она неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для того, чтобы вернуть молодость. Однако артистка утверждает, что оставаться в хорошей форме ей помогает правильное питание и физические нагрузки. Также певица регулярно посещает косметологический кабинет, ведь она всегда должна выглядеть ухоженно. В одном из фанатских пабликов соцсети Валерия увидела коллаж из двух фотографий. На фото слева ей 7 лет, а на фото справа – 49. У всех – и у поклонников, и у недоброжелателей появилась замечательная возможность еще раз убедиться, что звезда очень молодо выглядит без пластических операций.
Ранее сообщалось о том, что Валерия исполнила зажигательный танец на музыкальном фестивале «Жара».
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