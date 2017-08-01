Авторизация
 
  • 03:04 – Lifan осенью привезет в Россию 7-местный кроссовер MyWay 
  • 03:04 – Пьяных пассажиров сняли с рейса в Пулково 
  • 02:41 – Ляшко предложил отозвать посла США в Киеве 
  • 02:41 – Нетребко возмутилась цифрами Forbes о ее заработке 


Валерия опровергла домыслы о пластике, показав детское фото

Валерия решила опровергнуть домыслы о том, что она прибегала к пластическим операциям. Певица опубликовала в своем Instagram коллаж из детского фото и современного, взглянув на который, можно понять, что лицо артистки не изменилось.



Знаменитая Валерия, мама троих детей, в свои 49 лет выглядит лет на 20 моложе. Конечно, недоброжелатели часто обвиняют звезду в том, что она неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для того, чтобы вернуть молодость. Однако артистка утверждает, что оставаться в хорошей форме ей помогает правильное питание и физические нагрузки. Также певица регулярно посещает косметологический кабинет, ведь она всегда должна выглядеть ухоженно.
В одном из фанатских пабликов соцсети Валерия увидела коллаж из двух фотографий. На фото слева ей 7 лет, а на фото справа – 49. У всех – и у поклонников, и у недоброжелателей появилась замечательная возможность еще раз убедиться, что звезда очень молодо выглядит без пластических операций.


Ранее сообщалось о том, что Валерия исполнила зажигательный танец на музыкальном фестивале «Жара».


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260862-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
68.6514
+0.00%
80.5590
+0.25%
1.1430
-0.86%
0.2099
-0.19%