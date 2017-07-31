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Под Новосибирском неопытная автоледи устроила массовое ДТП

Под Новосибирском автоледи спровоцировала массовое ДТП. Утром 31 июля у переезда Кольцово-Барышево произошло столкновение 3-х авто, указывается сообщении пресс-центра регионального УМВД РФ, есть погибшие.


Под Новосибирском неопытная автоледи устроила массовое ДТП


Инцидент случился приблизительно в 09:00 на выезде из поселения Кольцово. Отмечается, что 24-летняя девушка за рулем Nissan Teana выехала на «встречку» и въехала в Volkswagen Polo. Затем произошло столкновение с TOYOTA Corsa, 23-летний которого умер на месте. Девушка была госпитализирована.
Как удалось выяснить стаж в качестве водителя у девушки за рулем Nissan не превышает год. По месту провели работу медики скорой и работники ГИБДД. Все обстоятельства случившегося уточняются.


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