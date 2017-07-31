Эмма Уотсон объявила о грядущей свадьбе





27-летняя Эмма Уотсон прославилась тем, что сыграла Гермиону Грейнджер в «Гарри Потере». Со своим избранником актриса встречается уже два года, предложение о супружестве сделала сама Эмма Уотсон. По мнению близких теледивы, это случилось, поскольку звезда обладает сильным мужским характером. Избранник актрисы Уильям Найт совершенно не публичная личность, далек от шоу-биза и не любит излишнего внимания. Сама Эмма Уотсон скрывала жениха до последнего, аргументируя это тем, что не желает впутывать своего возлюбленного в «этот публичный цирк».Первые слухи о грядущем торжестве появились весной, по заявлениям друзей, Эмма Уотсон решила, что время пришло, и сама сделала предложение милому. Все, кто знает актрису, называют девушку феминисткой и не очень удивились ее поступку, поскольку звезда не раз заявляла, что терпеливо ждать пока мужчина осчастливит даму своим предложением - унизительно.Сейчас будущие молодожены активно готовятся к предстоящему торжеству, выбирают место проведения церемонии, составляют списки гостей и выбирают наряды. Свадебные хлопоты дело хоть и трудное, но очень приятное.

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