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Эмма Уотсон объявила о грядущей свадьбе

Британская актриса и модель Эмма Уотсон объявила о грядущей свадьбе. Кинозвезда решила связать свою жизнь с Уильямом Найтом, торжество состоится уже в нынешнем году.


Эмма Уотсон объявила о грядущей свадьбе

27-летняя Эмма Уотсон прославилась тем, что сыграла Гермиону Грейнджер в «Гарри Потере». Со своим избранником актриса встречается уже два года, предложение о супружестве сделала сама Эмма Уотсон. По мнению близких теледивы, это случилось, поскольку звезда обладает сильным мужским характером. Избранник актрисы Уильям Найт совершенно не публичная личность, далек от шоу-биза и не любит излишнего внимания. Сама Эмма Уотсон скрывала жениха до последнего, аргументируя это тем, что не желает впутывать своего возлюбленного в «этот публичный цирк».
Первые слухи о грядущем торжестве появились весной, по заявлениям друзей, Эмма Уотсон решила, что время пришло, и сама сделала предложение милому. Все, кто знает актрису, называют девушку феминисткой и не очень удивились ее поступку, поскольку звезда не раз заявляла, что терпеливо ждать пока мужчина осчастливит даму своим предложением - унизительно.
Сейчас будущие молодожены активно готовятся к предстоящему торжеству, выбирают место проведения церемонии, составляют списки гостей и выбирают наряды. Свадебные хлопоты дело хоть и трудное, но очень приятное.


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