Рома Англичанин: причина смерти, что случилось с солистом группы "ЛСП"





Участник белорусского проекта «ЛСП», музыкальный продюсер Роман Сащеко, известный как Рома Англичанин, скончался в возрасте 29 лет в воскресенье, 30 июля, сообщается на странице «ЛСП» во «ВКонтакте».«Сегодня перестало биться сердце нашего друга, участника группы ЛСП, Ромы Англичанина», - сообщили представители «ЛСП» накануне, 30 июля 2017 года. Поклонники не скрывают своего шока, так как исполнитель был очень молод и видимых проблем со здоровьем у него не имелось.Постепенно в социальных сетях появляются подробности. В частности, люди, пытаясь выяснить все обстоятельства его смерти, натыкаются на сообщения о том, что случилось на самом деле с известным исполнителем.Вместе с этим определенные предпосылки к трагическому исходу имелись. В частности что год назад, в интервью Рома признался, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего: «Мой лечащий врач говорит, что мне осталось жить пару месяцев, потому что я постоянно бухаю, и я устал».Некоторые из поклонников группы считают, что причиной смерти рэп-исполнителя могло стать употребление запрещенных наркотических веществ. Также в числе возможных версий его гибели значится сердечное заболевание.Белорусский музыкант работал в дуэте с Олегом Савченко. Музыканты часто давали концерты в Санкт-Петербурге.Проект "ЛСП" основал минский рэпер Олег Савченко. 16 сентября 2011 года вышел его дебютный альбом "Видеть цветные сны". В последующий период Олег познакомился и объединил усилия в работе над новой музыкой с Ромой Англичанином, первый плод сотрудничества с которым - сингл "Номера".

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