Рома Англичанин умер, что с ним случилось: причины смерти, что он пел





30 июля стало известно о смерти 29-летнего репера Ромы Англичанина из белорусской группы «ЛСП». Поклонники музыканта отказались верить в его смерть. Однако на официальной странице коллектива подтвердили эту информацию:«Пepecтaлo битьcя cepдцe нaшeгo дpугa, учacтникa гpуппы ЛCП, Poмы Aнгличaнинa. Пoкoйcя c миpoм. Пуcть зeмля тeбe будeт пуxoм».Сообщение о том, что перестало биться сердце талантливого музыканта появилось в Сети вчера, 30 июля 2017 года. Его опубликовали на страничке ЛСП «Вконтакте»:Все поклонники начали выражать соболезнования - никто из них не мог сразу поверить в то, что они увидели. Некоторые до сих пор утверждают, что это просто «злая шутка».Причина смерти Ромы Англичанина достоверно не известна. Многие утверждают, что якобы злую шутку с ним сыграли наркотики. Родные его знали о существующей проблеме, но не могли предположить, что дойдет до смерти. Другие же вообще предполагают, что он сам ушел из жизни. Также есть версия о том, что у музыканта случился инсульт.Напомним, в группе ЛСП Роман Сащеко (настоящее имя) состоял с 2012 года. Он работал вместе с рэпером Олегом Савченко. Они записали несколько альбомов, многие песни из которых были популярны и в России. Последний клип ЛСП «Монетки», снятый в нынешнем 2017 году, стал мега-популярным и собрал больше 9 млн просмотров.Многие знали, что у Романа имеются проблемы, связанные с употреблением алкоголя и запрещенных веществ. Более того, сам музыкант говорил, что ему осталось совсем немного жить. Год назад в своем интервью он со смехом заявил: - Мой лечащий врач говорит, что мне осталось жить пару месяцев, потому что я постоянно бухаю и я устал, - со смехом заявил артист, а через год его не стало.В интернете сообщают, что Рома умер от остановки сердца, однако точная причина пока неизвестна, хотя поклонники предполагают, что репер мог покончить с собой или «передознуться».Группа ЛСП выпустила немало альбомов, среди которых «Виселица», мини-альбом «Кодитерская», а также Magic City. Музыканты часто выступали в соавторстве с другими певцами, а Роман Сащенко лично продюсировал многие композиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260694-news.html