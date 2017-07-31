Свадьба Преснякова и Красновой: биография Красновой, кто ее родители





В социальных сетях люди вновь и вновь продолжают обсуждать грандиозную свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой, которая состоялась 27 июля 2017 года. Пользователей поразил свадебный танец внука Аллы Пугачевой и его теперь уже жены - молодожены исполнили очень эффектный акробатический номер в воздухе, что стало неожиданностью для всех.Тем временем, наряд Аллы Пугачевой, который Примадонна выбрала на свадьбу своего внука Никиты Преснякова, затмил платье невесты.На торжество певица выбрала белоснежное платье ниже колена и белые ботики. Наряд великолепно гармонировал с загаром артистки - ради значимого события в жизни внука Пугачева прервала отдых в Юрмале и специально приехала в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило свадебное торжество.Имя Алены Красновой, юной москвички, появилось в прессе после известия о её романе с внуком Аллы Пугачевой, Никитой Пресняковым.О девушке известно не так много. Алена Краснова появилась на свет в 1997 году в женский праздник. В соцсетях говорят о том, что москвичка принадлежит к так называемой "золотой молодежи". Она дочь очень состоятельных родителей. У Красновой есть две сестры. Одна из них старше Алены на 4 года, вторая младше на 13 лет.Алена Краснова получала среднее образование в нескольких московских школах и престижном лицее "Ковчег-XXI", который расположен на Северо-Западе столицы.После окончания школы в 2015 году девушка Никиты Преснякова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Хотя до поступления Алена поделилась в соцсетях, что родители собирались отправить её в Англию, планируя, что именно там она будет получать высшее образование. Но Краснова решила остаться в России, потому что, по её словам, "не была морально подготовлена уезжать".Об увлечениях Алены Красновой известно, что их несколько. Она занималась гимнастикой и танцами в одной из школ "Тодеса" Аллы Духовой. Кроме того, девушка имеет музыкальное образование. А еще любит хоккей.

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