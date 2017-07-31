Дана Борисова сегодня, 31.07.2017, новости: телеведущая поверила в Бога





Популярная телеведущая Дана Борисова, которая с недавнего времени находится в специализированной клинике в Таиланде на лечении от наркологической зависимости, на текущий момент чувствует себя хорошо и полна сил для новых творческих свершений.С недавнего времени Дана находится за границей на лечении от наркотической зависимости. Происходит это в Таиланде. Телезнаменитость с большим ужасом вспоминает о том времени, в котором она находилась раньше. По этой причине она не хочет в него возвращаться.Дана Борисова решила доказать своим поклонникам, что ей удается избавляться, пусть и постепенно, от пристрастия к наркотикам. Для этого она записала видеообращение. В нем девушка поведала о вере в Бога, которая ей сильно помогла в борьбе с наркотиками. Впрочем, даже пройдя курс реабилитации, Дана в данный момент нуждается в духовной поддержке церкви. Она не понимает, как раньше обходилась без подобной поддержки.Из-за наркотической зависимости и ее последствий, Дана не могла даже уснуть, постоянно мучилось. И началось с того, что она просила Бога дать ей возможность хотя бы поспать.В послании также было сказано, что все изменения в жизни делают ее очень счастливой и это самое важное. В конце сообщения, Дана поинтересовалась, что же бывший супруг думает насчет ее слов.Подписчики Даны Борисовой сразу же отметили и изменения во внешности, в результате начала прохождения лечебного курса. А последнее ее фото их даже удивило. Телеведущая была одета в красивое платье, а позади нее располагалось море. Наблюдательные поклонники заметили множество морщин на лице Даны Борисовой. Кожа девушки была смуглой, это напоминало скорее ненатуральный загар.На сегодняшний день Дане разрешено использовать свой мобильный телефон, поэтому теперь она может делиться всем, что свершается в ее жизни. Борисова в личном профиле рассказывает, что в начале курса лечения ее все угнетало, она постоянно плакала. Хотя нужно было просто наслаждаться возможностью находиться у океана. Сейчас у нее даже в голове не укладывается, почему она так поступала. В настоящий момент Дана Борисова благодарна Богу за каждую минуту жизни. Также девушка себя чувствует чрезмерно виноватой перед своей дочерью, поэтому просит прощения за те переживания и расстройства, которые ей принесла мама.Сколько продлится реабилитационный курс, пока неизвестно. Одно понятно точно, лечение идет на пользу Дане Борисовой. Она поменяла себя внутри и снаружи. Ее мышление обновилось, она стала чаще радоваться разным моментам, стала ценить свою жизнь. Самое главное, что она поняла, что несет вину перед своим ребенком и полностью это осознает.

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