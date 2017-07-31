Михаил Задорнов, последние новости на сегодня, 31 июля: как проходит лечение от рака





Именитый российский сатирик Михаил Задорнов, которому медики поставили страшный диагноз в виде раковой опухоли, продолжает получать квалифицированную помощь от специалистов. Свежей информации о том, каково состояние здоровья Задорнова, пока нет.Не так давно в интернет просочились сведения о том, что заболевание, выявленное у сатирика, оказалось неизлечимым. Мол, врачи отказались от дальнейшего лечения, потому что признали свое бессилие. Впрочем, подобные утверждения не нашли поддержки со стороны родственников Задорнова.На самом деле Михаил Задорнов чувствует себя нормально. Говорить о заметном ухудшении его самочувствия не приходится. Впрочем, в близком окружении артиста стараются воздерживаться от детальных комментариев, что создает почву для слухов.Тем временем, накануне стало известно, что Задорнов собирается посетить шаманскую деревню на Алтай. Он рассчитывает, что чистый горный воздух, травы, медитации и звуки шаманских бубнов помогут ему одолеть недуг.По словам источника, Задорнов объясняет, что традиционная медицина на каком-то этапе ему помогла. Но теперь ему больше подходит "реабилитация иного рода".21 июля Михаилу Задорнову исполнилось 69 лет. В 2016 году у писателя диагностировали рак головного мозга. Лечиться он уехал в Германию. Там ему провели необходимые процедуры, включая химиотерапию. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

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