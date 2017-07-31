Похороны Честера Беннингтона прошли в США: певца похоронили тайно





В Палос Вердес в Калифорнии похоронили вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона.В частной церемонии прощания участвовали несколько сотен человек: друзья погибшего и музыканты. Ранее семья Беннингтона отказалась от публичных похорон. Безопасность мероприятия обеспечивала полиция.Проводить рок-певца в последний путь пришли многие его коллеги. В память о Беннингтоне на церемонии была воссоздана настоящая сцена с полным набором инструментов. Для обеспечения безопасности на похоронах дежурила полиция.К сожалению, поклонников солиста Linkin Park не пустили на церемонию прощания с ним, так как семья Беннингтона хотела избежать публичности. В память о музыканте в день его похорон фанаты провели встречи по всему миру.Напомним, что лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым у себя дома недалеко от Лос-Анджелеса 20 июля. Неожиданная смерть музыканта шокировала его коллег и фанатов.Многие из них обратили внимание на то, что Беннингтон умер в день рождения его близкого другасолиста Soundgarden Криса Корнелла, который также трагически ушел из жизни два месяца назад. Поклонники фронтменаLinkin Park считают, что он просто не смог справиться с горем от потери близкого ему человека. Впрочем, некоторые фанаты музыканта уверены, что на отчаянный шаг его толкнули проблемы с алкоголем и наркотиками, а также творческий кризис.

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