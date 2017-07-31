Новости Новороссии сегодня, 31.07.2017: силовики упорно обстреливают ДНР и ЛНР





Новости Новороссии указывают на то, что в целом ситуация в регионе остается достаточно напряженной, так как украинские войска нарушают режим прекращения огня в ряде населенных пунктов. Время от времени силовики обстреливают позиции ополченцев ЛНР и ДНР.В соответствии с минскими соглашениями армия Новороссии отвела всю военную технику от линии соприкосновения, но украинские войска лишь наращивают свой огневой потенциал. Таким образом в обозримом будущем можно предсказывать лишь усугубление и без того сложной ситуации в Донбассе. Ведь Киев напрочь отказывается соблюдать букву и дух минских соглашений.Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 60 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.По его словам, киевские солдаты за минувший день 62 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 23 поселков и городов республики. ВСУ вели обстрел из минометов, БМП, БТР, а также гранатометов.Накануне поступали также тревожные сообщения из Донецкой народной республики, указывающие на то, что подконтрольные Киеву силовики нанесли порядка 50 ударов по жилым объектам республики. Пострадавших, к счастью, удалось избежать.За минувшие сутки ВСУ восемь раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР.По данным ведомства, украинские силовики использовали 120 и 82-х миллиметровые минометы. Обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в населенных пунктах Калиново, Славяносербск, Желобок и Сокольники. Разрушений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих ЛНР нет, сообщает пресс-служба народной милиции.Соответственно, сам собой напрашивается вывод о том, что украинская армия не планирует отказываться от оружия, а все обещания Киева отказаться от силового варианта развития событий, не имеют под собой весомых оснований.

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