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Новости Новороссии сегодня, 31.07.2017: силовики упорно обстреливают ДНР и ЛНР


Новости Новороссии сегодня, 31.07.2017: силовики упорно обстреливают ДНР и ЛНР
Новости Новороссии указывают на то, что в целом ситуация в регионе остается достаточно напряженной, так как украинские войска нарушают режим прекращения огня в ряде населенных пунктов. Время от времени силовики обстреливают позиции ополченцев ЛНР и ДНР.

В соответствии с минскими соглашениями армия Новороссии отвела всю военную технику от линии соприкосновения, но украинские войска лишь наращивают свой огневой потенциал. Таким образом в обозримом будущем можно предсказывать лишь усугубление и без того сложной ситуации в Донбассе. Ведь Киев напрочь отказывается соблюдать букву и дух минских соглашений.

Новости Новороссии сегодня, 31 июля: ВСУ обстреливают ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) более 60 раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

По его словам, киевские солдаты за минувший день 62 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 23 поселков и городов республики. ВСУ вели обстрел из минометов, БМП, БТР, а также гранатометов.

Накануне поступали также тревожные сообщения из Донецкой народной республики, указывающие на то, что подконтрольные Киеву силовики нанесли порядка 50 ударов по жилым объектам республики. Пострадавших, к счастью, удалось избежать.

Последние новости Донбасса сегодня, 31.07.2017: ЛНР остается под огнем

За минувшие сутки ВСУ восемь раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, украинские силовики использовали 120 и 82-х миллиметровые минометы. Обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в населенных пунктах Калиново, Славяносербск, Желобок и Сокольники. Разрушений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих ЛНР нет, сообщает пресс-служба народной милиции.

Соответственно, сам собой напрашивается вывод о том, что украинская армия не планирует отказываться от оружия, а все обещания Киева отказаться от силового варианта развития событий, не имеют под собой весомых оснований.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/260624-news.html
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