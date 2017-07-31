Сирия сегодня, 31 июля, последние новости: нарушения перемирия фиксируются повсеместно





Обстановка в Сирии все еще остается напряженной. Несмотря на многочисленные старания международного сообщества, особенных улучшений не наблюдается. Террористы, как и раньше, вновь и вновь прибегают к военной силе для противостояния правительственной армии. Все это ведет к заметному ухудшению ситуации, которая и без того не может нормализоваться.Обстановка в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике оценивается как стабильная, российская сторона в комиссии по прекращению огня за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, турецкая - пять. Об этом сегодня сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.По данным ведомства, РФ за минувшие 24 часа зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях Латакия и Дамаск. Пять нарушений пришлись на вторую провинцию. Турция сообщила о пяти нарушениях. Помимо Дамаска, случаи стрельбы зафиксированы в Хомсе.Отмечается, что большинство случаев стрельбы зарегистрированы в районах, подконтрольных радикалам террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (обе - запрещены в РФ).Тем временем, МИД Сирии обратился к генеральному секретарю и председателю Совбеза ООН из-за приведших к гибели мирных жителей ударов возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщает агентство SANA.В посланиях говорится, что мирные жители погибли в результате ударов международной коалиции в провинциях Алеппо, Эль-Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор и атаке на дома гражданского населения в городе Аль-Маядин."МИД направляет два письма генсеку ООН и председателю Совбеза о бойнях в результате атак на Сирию международной коалиции во главе с США в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака», - цитирует сообщение сирийского внешнеполитического ведомства агентство.В послании МИД Сирии требует от ООН выполнения обязательств по сохранению мира и безопасности и просит остановить преступления международной коалиции против сирийского народа.Напомним, ранее стало известно, что ВВС США нанесли авиаудар по медицинскому центру на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. В результате удара погибли шесть человек, в том числе женщины и дети.

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