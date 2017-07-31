Дима Билан сегодня, последние новости 2017: как себя чувствует певец





Популярный певец нашей страны Дима Билан чувствует себя нормально. Об этом свидетельствуют последние комментарии как самого исполнителя, так и его ближайшего окружения. Таким образом развенчаны слухи о резком ухудшении его состояния здоровья, о которых долго писали в интернете.Сегодня можно констатировать, что артист ведет насыщенную жизнь, о чем он рассказывает своим многочисленным поклонникам. На страничке в социальной сети Билан публикует свежие фотографии, которые указывают на то, что исполнитель не испытывает значительных проблем со здоровьем, как об этом писали некоторые журналисты. Творческая деятельность отнимает у Димы много времени. По этой причине он не всегда успевает реагировать на комментарии поклонников.Сейчас Дима Билан погружен в работу и создает новые песни. Вместе с этим стало известно, что Билан поправился до 86 килограмм. Недавно певец посетил Испанию и только вернулся на родину.Слухи о серьезном ухудшении самочувствия артиста усилились после того, как он предстал облысевшим. Конечно же, тут же стали распространяться сообщения о том, что какой-то серьезный недуг певец скрывает от окружающих.Впрочем, данная версия не нашла подтверждения. Вскоре продюсер Яна Рудковская заметила, что обриться наголо Билан был вынужден из-за нового проекта, детали которого пока не раскрываются.

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