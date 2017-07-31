Новости "Дом-2" сегодня, 31 июля 2017: слухи на 6 дней раньше эфира





Свежие новости с телепроекта "Дом-2" сообщают о массе событий из жизни его участников. В частности, на сегодняшний день, 31 июля 2017 года, уместно остановиться на следующих событиях: Олеся Лисовская откровенно призналась, что никак не может забыть про измену Вальтера Соломенцева. Зрители возмутились отношением Ксении Бородиной к Ольге Рапунцель.• Буквально несколько недель назад мало кто мог подумать, что карьере Ольги Рапунцель на "Доме-2» может что-то угрожать. Уверенность в непоколебимости позиций Оли возросла после того, как она сыграла свадьбу с Дмитрием Дмитренко. Тогда многие стали ожидать, что в скором времени девушка забеременеет, и это станет новым поводом обратить на нее внимание. Поэтому нет ничего удивительного, что поклонники «Дома 2» были откровенно шокированы сообщением об изгнании пары из «Периметра». А после того, как супруги вышли на связь после случившегося, многим и вовсе стало их жалко, ведь они остались без работы и вынуждены были в кратчайшие сроки найти новый источник дохода.Однако если Дима еще пытается подыскать оптимальный вариант, то Оля уже нашла себе неплохое место, где можно подзаработать. Теперь девушка рекламирует магазин брендовых вещей, и, судя по всему, получает не только официальную зарплату, но и обновки. По крайней мере именно к такому выводу пришли подписчики, глядя на свежее рекламное фото в микроблоге экс-участницы телестройки.• Отношение к Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко со стороны коллектива не изменилось даже после их свадьбы. Молодожены в очередной раз столкнулись с травлей со стороны коллектива и ведущих. И хотя ребята не могли похвастаться уважением со стороны «коллег по цеху», эта ситуация возмутила даже тех, кто «холодно» относился к чете Дмитренко. Многие были неприятно удивлены постоянными расспросами ведущих о будущих детях этой семейной пары. Более того, для многих увиденное в недавнем эфире стало «последней каплей терпения». Большинство зрителей не могло даже подумать, что Ксения Бородина способна на такой отвратительный поступок.По мнению телезрителей, желание ведущей выяснить, когда и как Рапунцель и Дмитренко будут делать детей со стороны выглядит просто омерзительно. А уж выводы доморощенного психолога, которого, к слову, подыскала Бородина, и вовсе оказались за гранью.• Кристина Ослина призналась, что сильно любит путешествовать. "Не говори мне, насколько ты образован, просто скажи, сколько ты путешествовал». Мухаммед. Эта цитата очень близка мне! Хоть я и горжусь полученным высшим образованием, для меня всегда интересными и в действительности умными людьми являются те, которые умеют выстраивать свою жизнь так, чтоб возможность узнавать новые страны была неограниченна какими-то рамками офисной работы, либо привязанности к одному рабочему месту! Ведь дипломов может быть хоть три-четыре-пять, а суть настоящей и насыщенной жизни кроется не в количестве пылящихся картонных папок на полке, а в увиденном, услышанном, осмысленном, пережитом и запомнившимся на долгие годы!" - поведала девушка.• У Олеси Лисовской не получается забыть измены со стороны Вальтера Соломенцева. "Меня всегда интересовал вопрос, как можно не возвращаться в прошлое? Выбросить все плохое из головы и жить только настоящим. Мне всегда бывает очень больно слышать, хоть что-то связанное с изменой Вальтера. Он, конечно, ничего плохого не сказал, но когда в голове сидит эта измена, ничего с собой поделать не могу. Не могу! Реакция у меня была ужасная! За которую мне очень стыдно, так как я привыкла держать себя в руках. Простите", - призналась Олеся.

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