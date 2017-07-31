Дима Билан сегодня, новости 31.07.2017: состояние здоровья певца сейчас





Вокруг состояния здоровья певца Димы Билана уже сказано и написано - большое количество всего. Доходили слухи до того, что в интернете обсуждалась смерть исполнителя, а также похороны. Конечно же, ничего общего с реальностью подобная информация не имела. Недавно Билан в категоричной форме попытался пресечь дальнейшее распространение слухов о себе.Несколько дней назад случилось очередное развитие ситуации, связанной со слухами о проблемах со здоровьем у артиста. 35-летний Дима Билан оказался крайне возмущен поведением отдельных блогеров, которые с помощью интернета распространяют лживую информацию о его тяжелом состоянии, некой болезни и даже смерти. В очередной раз поводом для подобных обсуждений оказалась поезда Димы в Африку.Интернет-блогеры сообщили о том, что больной Билан отправился на другой континент с одной единственной целью - попытаться излечиться с помощью традиционной африканской медицины. Судя по всему, интернет-мыслителей на такие выводы натолкнули фото исполнителя в "Инстаграм": Билан надел бейсболку на белую шапку, которая очень похожа на повязку из бинтов на голове. Да и белую рубашку легко спутать с медицинским халатом.Впрочем, очень быстро исполнитель опроверг слухи о своей болезни. "Знаете что, прекрасные друзья! Нет, не те, кто имеет своё право на мнение, а те, кто имеет больную фантазию на тему моего недуга или болезни, или всякой такой чепухи, что вдруг я лечу лечиться в Африку!!! Зае. ли!!! Я никогда таких комментариев не писал, но достали!!! Дай вам Бог всем здоровья, но я не собираюсь обращать внимание на всяких тупых блоггеров, которые создали в ютюбе программу или делают ссылки на то, что я умер!!! Развели полную хрень !!! Но я склонен рассуждать так - интересен очевидно и очень интересен!!! Даже радует))) Но глупость человеческая меня донимает, надо придумать такое - летит в Африку лечится!!! Наверное, к доктору „айболиту“ - да зебру я лечу туда гладить, зебру и жирафа - что, „Мадагаскар“ не смотрели ??? Уж слишком много впереди проектов,концертов, важных дел - впечатляться человеку нууууу необходимо!)" - категорично заявил Билан.На самом же деле в Африку Дима Билан отправился с той целью, чтобы набраться сил перед новыми творческими свершениями, а именно серией концертов. Новые впечатления артисту сейчас будут к месту.Тем временем, одна из недавних фотографий Билана, в том числе и подпись к ней, заставили поклонников вновь встрепенуться. Более того, свою помощь Диме готов оказать продюсер Максим Фадеев, поинтересовавшийся у артиста, что с ним произошло. Речь идет о снимке, на котором певец запечатлен в подъезде, смотрящим в даль."О, как тревожен этот путь...Куда-нибудь...!" - гласит подпись к фотографии. Во взгляде исполнителя угадывается, что у него имеются какие-то внутренние проблемы. Именно на это обстоятельство и обратил внимание Фадеев. Продюсер тут же попросил Билана выговориться, ежели у него что-то стряслось, так как решать проблемы сообща - гораздо проще.Примечательно, что к настоящему моменту никакой реакции со стороны Димы Билана на вопрос Максима Фадеева не последовало. Поклонники же в большинстве своем постарались зарядить певца оптимизмом, пообещав, что все будет хорошо.

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