Новости шоу-бизнеса России сегодня, 31.07.2017: тайны звезд, новости о знаменитостях

















Свежие новости из мира российского шоу-бизнеса, актуальные на сегодняшний день, 31 июля 2017 года, сообщают о следующей череде событий из личной жизни знаменитостей: Елена Темникова поразила поклонников фотографией без макияжа. Ольга Бузова предстала перед широкой публикой в нижнем белье. Викторию Боня заподозрили в беременности.32-летняя экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова в очередной раз порадовала своих поклонников, опубликовав «натуральное» фото в "Инстаграм". На опубликованной фотографии, сделанной, видимо, во время отдыха, знаменитость запечатлена в слитном купальнике с открытой спиной. Поклонники отметили натуральность снимка. Девушка уже не в первый раз выкладывает фотографии, на которых не заметно ни следов обработки снимков, ни признаков макияжа на самой Темниковой. Купальник артистки удачно подчеркнул ее стройную и спортивную фигуру.Некоторые комментаторы отметили, что у Елены очень девичья фигура для ее 32 лет. При этом стоит отметить, что экс-солистка «Серебра» уже несколько лет стала мамочкой. К слову, практически сразу же после родов Елена Темникова занялась возвращением потерянных во время беременности форм. Поклонники поразились той быстротой, которую исполнительница проявила при похудении.Новоиспеченная певица Ольга Бузова не перестает поражать своих поклонников неожиданным выбором нарядов. Похоже, что известная телеведущая решила затмить других звезд, выступив на концерте «Европа Плюс» в штанах с провокационным вырезом. Таким образом, все могли видеть нижнее белье девушки. Свой наряд Ольга прокомментировала в "Инстаграм", она написала, что ей с Настей Кудри просто было жарко. К слову, на Насте тоже были такие же штаны. В них девушки позировали на камеры перед журналистами и исполнили совместную песню перед толпой в 300 000 человек.Под фотографией Ольги сразу же появилось много комментариев на эту тему. Многие из них были очень резкие. Фанаты не понимают, чем руководствовалась девушка при выборе такого наряда. Многие открыто высмеяли певицу и написали, что она могла выйти на сцену совсем голой и не заморачиваться по поводу сценической одежды. Но Бузова на подобные нападки не реагирует. Тем более, что это уже не первый раз, когда девушка поражает всех своими нарядами. Такими выходками звезда «Дом-2» лишний раз дает повод СМИ обсуждать ее персону, но Ольгу это совершенно не волнует.Теледива Виктория Боня заинтриговала поклонников необычным видео в социальной сети "Инстаграм". Она поделилась подробностями своей диеты - некоторые заподозрили, что звезда может быть беременна. Во время записи видеоролика Боня рассказала, что у нее внезапно изменились вкусовые предпочтения. По словам звезды, если раньше она не любила сладкое, то теперь с удовольствием ест различные десерты. Таким образом, вполне очевидны изменения фигуры девушки."Я не понимаю, что происходит с моим организмом. Я не люблю сладкое, а здесь я хочу съесть все: и мороженое, и блинчики с шоколадом", - заявила она. Боня добавила, что объелась настолько, что теперь хочет съесть что-нибудь соленое. "К чему бы это?" - вопрошает модель. Подписчики заподозрили, что Боня забеременела. "Может кто-то беременный?" - задает риторический вопрос один из комментаторов. "Вика, может Вы беременны?" - присоединяется к расспросам другой. "Беременна ты", - с уверенностью утверждает пользователь сети.

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