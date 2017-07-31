Новости Новороссии сегодня, 31.07.2017: сводки ополчения Донбасса, новости часа из Донецка, ситуация в ДНР и ЛНР сегодня, 31 июля





Несмотря на многочисленные обещания со стороны Киева о желании четко следовать минским соглашениям, на практике все получается с точностью до наоборот. Обстрелы и различные провокации вновь и вновь отражаются в данных от ополченцев Новороссии. Украинские войска, напрочь потерявшие свой облик, совершенно не намерены отказываться от силовых вариантов.Министерство иностранных дел Украины выразило очередной протест Российской Федерации в связи с отправкой на территорию Донбасса нового гуманитарного груза. Заметим, что 67-я российская автомобильная колонна с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс в четверг. Гуманитарный конвой доставил жителям Донбасса медикаменты, учебную литературу, средства санитарной эпидемиологической обработки и продуктовые детские наборы.В свою очередь Киев заявил, что гуманитарная колона РФ «незаконно переместилась через государственную границу Украины». По мнению украинского МИД, Россия таким образом нарушает международное право. Более того, как полагает Украина, доставка гуманитарной помощи жителям Донбасса, которые ежедневно находятся под обстрелом ВСУ, - деяния, направленные «против государственного суверенитета и государственной целостности Украины».Напомним, гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется Россией с августа 2014 года. За этот период МЧС РФ успешно доставили на территорию юго-востока Украины свыше 69 тысяч тонн гуманитарных грузов.Командование ВСУ скрыло гибель прапорщика от пули сослуживца, «списав» смерть военного на Народную милицию ЛНР, сообщил представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.Руководство ВСУ продолжает скрывать небоевые потери в Донбассе, так, 22 июля украинский солдат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, застрелил прапорщика, однако командование скрыло этот факт.По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в отчетах ВСУ он числится как погибший на поле боя. Спикер оборонного ведомства отметил, что в ВСУ сохраняется низкий уровень дисциплины, солдаты злоупотребляют алкоголем и провоцируют друг друга на конфликты.Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что обнаруженная разведкой колонна техники и вооружения украинских силовиков движется в сторону участка разведения сил и средств у Золотого близ линии соприкосновения в Донбассе."Нам стало известно о передвижении колонны техники противника из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Золотое" - рассказал Марочко.По данным Народной милиции, в колонне движутся четыре БТР и десять грузовых автомобилей. Марочко подчеркнул, что подобными действиями ВС Украины нарушают условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями.Согласно информации оперативного командования ДНР, Вооруженные силы Украины не собираются выполнять минские соглашения. За минувшие сутки ВСУ 54 раза нарушили режим прекращения огня.Активному обстрелу украинской армии подверглись районы 18 населенных пунктов. Вооруженные силы Украины применяли минометы, артиллерию, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, установленные на БМП и БТР, а также стрелковое оружие.Согласно сообщению пресс-службы оборонного ведомства ЛНР, украинские военные четыре раза за минувшие сутки открывали огонь по Луганской народной республике. ВСУ применяли артиллерию калибра 152 миллиметра (запрещена минскими соглашениями), минометы калибра 82 миллиметра, а также различные типы гранатометов (РПГ, СПГ, АГС) и стрелковое оружие.Ведомство отмечает, что всего по территории ЛНР было выпущено около 14 снарядов. Под огонь украинской армии попали районы населенных пунктов Желобок, Калиново, Первомайск и Нижнее Лозовое. К счастью, среди мирных жителей и военнослужащих Луганской народной республики никто не пострадал - обошлось лишь повреждением промышленного здания и ЛЭП.Вечером 30 июля и в ночь на 31 июля ВСУ вновь пошли в атаку на населенные пункты ДНР и ЛНР. Местные жители уже с десяти вечера сообщают о многочасовом обстреле. Обстановка в прифронтовой зоне остается сложной.Обстрелы в районе Горловки и Зайцево начались около 19:00. По словам местных жителей, ВСУ применили стрелковое оружие и минометы.Ближе к восьми вечера стрельба началась в районе донецкого аэропорта и близ поселка Спартак. Очевидцы сообщили о минометном бое. Также они заявили об ударе украинской артиллерии.Еще одно боестолкновение зафиксировано близ Калиновки. По состоянию на полночь обстрелы как в районе Горловки, так и близ Спартака продолжаются.Также об обстрелах сообщают и жители Макеевки.

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