Свадьба Преснякова и Красновой: фото, биография девушки





Внук легендарной певицы Аллы Пугачевой - сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего 26-летний Никита Пресняков празднует свадьбу.Его супруга - 20-летняя студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алена Краснова - соседка Преснякова по даче. Пара решила узаконить отношения после нескольких проведенных вместе лет.Приглашение на торжество получили около двух сотен гостей, а для новобрачной заказали два свадебных платья. На фотографиях в социальных сетях видно, что шлейф у платья настолько длинный, что невеста не может перемещаться без помощи подружек. В дополнение к наряду Краснова надела бриллиантовую диадему.На днях у Кристины поинтересовались журналисты: не потеряется ли её сюрприз для сына и его жены в горе подарков новобрачных? Ведь на торжество было приглашено более 200 гостей... Оказалось, что Орбакайте подарила Никите саму свадьбу - именно она взяла на себя все расходы, связанные с банкетом. Подарок получился более чем щедрым: известно, что один лишь торт обошелся певице в 2 миллиона рублей.Кстати, в самом планировании свадьбы Кристина участие не принимала, так как полностью полагалась на вкус Никиты и Алены. Она сами продумали торжество до мелочей, включая необычный акробатический свадебный танец.Недавно сыгравшие свадьбу Никита Пресняков и Алена Краснова отправились в медовый месяц в Подмосковье. Об этом подписчики узнали из Instagram.Поклонников долго интересовал вопрос, куда молодожены отправятся на совместный отдых. Вскоре в сети на странице подруги семьи появился снимок весёлого отдыха. Как выяснилось, молодые люди проводят время в деревне Бережки.Больше информации об отдыхе супругов нет. Фанаты ломают голову, Подмосковье - это часть отдыха или пара планирует провести здесь весь медовый месяц.Тем временем, повышенный интерес со стороны рядовых россиян проявляется к биографии Алены Красновой. Судя по всему, люди хотят узнать некоторые детали из биографии 20-летней девушки.О девушке известно не так много. Алена Краснова появилась на свет в 1997 году в женский праздник. В соцсетях говорят о том, что москвичка принадлежит к так называемой "золотой молодёжи". Она дочь очень состоятельных родителей. У Красновой есть две сестры. Одна из них старше Алёны на 4 года, вторая младше на 13 лет.Алена Краснова получала среднее образование в нескольких московских школах и престижном лицее "Ковчег-XXI", который расположен на Северо-Западе столицы.После окончания школы в 2015 году девушка Никиты Преснякова стала студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Хотя до поступления Алена поделилась в соцсетях, что родители собирались отправить ее в Англию, планируя, что именно там она будет получать высшее образование. Но Краснова решила остаться в России, потому что, по ее словам, "не была морально подготовлена уезжать".Об увлечениях Алены Красновой известно, что их несколько. Она занималась гимнастикой и танцами в одной из школ "Тодеса" Аллы Духовой. Кроме того, девушка имеет музыкальное образование. А новоиспеченная жена Никиты Преснякова любит хоккей.

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