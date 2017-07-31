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Умер солист "Линкин Парк" Честер Беннингтон, что случилось: вдова певца высказалась о его смерти


Умер солист "Линкин Парк" Честер Беннингтон, что случилось: вдова певца высказалась о его смерти
На прошлой неделе мир потрясла новость о самоубийстве лидера известной американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. По словам инсайдеров, певец страдал от депрессии и наркотической зависимости.

Впервые после трагедии по поводу случившегося высказалась супруга музыканта Талинда. Она опубликовала трогательное послание мужу в Twitter.

"Прошла неделя, как я и наши дети потеряли родственную душу и любимого папу. Наша жизнь была похожа на сказку, а теперь превратилась в шекспировскую трагедию. Как мне жить дальше? Как собрать свою душу? Единственное решение, которое приходит в голову - растить наших детей с такой же сильной любовью, с какой мы растили их с Честером. Я хочу, чтобы фанаты Честера знали, что я чувствую вашу поддержку и любовь по всему миру. Наши дети слишком маленькие, чтобы потерять любимого папу. Мы будем помнить Честера. Его яркую, любящую душу и ангельский голос. Теперь же он освободился от своих страданий и поет в наших сердцах. Пусть Бог поможет нам пережить эту трагедию. Покойся с миром, любимый. Всегда твоя, Талинда Беннингтон", - написала она.

Напомним, у солиста известной группы "Linkin Park" остались четверо родных, а также двое приемных детей.

41-летний Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля в собственном доме в Лос-Анджелесе, не оставив предсмертной записки. В мае 2017 года с собой покончил друг Беннингтона - вокалист группы Soundgarden Крис Корнелл. Солист Linkin Park свел счеты с жизнью в день рождения Корнелла. Известно, что Беннингтон на протяжении длительного времени боролся с наркотической и алкогольной зависимостью.


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