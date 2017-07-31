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В Казани выступит Анна Седокова

В Казани пройдет выступление Анны Седоковой. Концерт пройдет на в зале отеля «Корстон». Экс-участница коллектива «ВиаГра» успешно продолжает развивать свою сольную карьеру. Она готовится выступить в столице Татарстана 4 августа.



Предварительно указывается, что концерт начнется в 22.00. На сцене представительница российского шоу-бизнеса исполнит собственные хиты, успевшие полюбиться слушателям, а также новинку текущего года под названием «Увлечение». Отметим, что на сегодня состав «ВиаГры», в котором выступала Седокова, принято считать «золотым».
После ее ухода из этого популярного трио, певица начала уделять много времени собственной семье. Поклонников встретили сообщение о возвращении певицы на сцену крайне положительно. Она продолжит работать с Меладзе над записью собственных сольных песен. Сегодня Анна Седокова официально остается незамужней женщиной и занимается воспитанием двоих дочерей.


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